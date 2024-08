Olivier Létang donne des nouvelles de Nabil Bentaleb

La santé avant tout.

Victime d’un malaise cardiaque il y a quelques semaines, Nabil Bentaleb se remet progressivement. Mais pour ce qui est de retrouver le chemin des terrains, il faudra encore franchir plusieurs étapes. « Le fait qu’aujourd’hui il soit en bonne santé, qu’il soit auprès de sa famille, qu’il soit vivant, c’est la priorité. Le reste, le football, ça va être dans un deuxième temps », a affirmé Olivier Létang en conférence de presse ce vendredi.

Pour voir l’international algérien reprendre le fil de sa carrière, il devra suivre « un chemin pour savoir s’il sera autorisé à rejouer au football en France ou ailleurs, a détaillé Létang. On reste proches de lui, il sait très bien qu’ici c’est sa maison, les portes lui seront toujours ouvertes. On garde le contact et beaucoup de proximité. »

L’espoir est permis.

