Lille-PSG : le but de Tiago Santos était bien hors jeu

Non, le camion VAR ne matait pas Les Ch’tis, diffusés au même moment sur TFI.

Après leur but du 2-2 annulé le week-end dernier face au PSG, Tiago Santos et le LOSC ont ressenti une forme d’injustice à leur encontre, motif pour lequel l’entraîneur Bruno Genesio et le président Olivier Létang ont critiqué ouvertement la VAR après la rencontre. Sauf qu’après une enquête minutieuse de la Direction de l’arbitrage de la Fédération française de football, il se trouve que l’arbitre Benoît Bastien a eu raison d’invalider le pion de l’arrière droit portugais, puisqu’il était aussi bien hors jeu sur la remise de la tête de Benjamin André que sur le service de Thomas Meunier.

« Nous avons souhaité revisionner les images en les retraitant telles qu’elles auraient dû l’être pendant la rencontre. Il apparaît que la VAR a bel et bien commis une erreur en omettant de remarquer la déviation de Thomas Meunier. Mais cette erreur est sans conséquence sur le score, puisque le but n’était pas valable », a précisé Amaury Delerue, manager instructeur des arbitres de Ligue 1, au Parisien. Une rencontre est déjà prévue avec « Pep » Genesio pour lui expliquer les raisons de l’annulation du but plus en détail. Delerue a également convoqué les arbitres présents à Pierre-Mauroy, pour les sensibiliser aux « situations difficiles à lire ».

Ça arrive un peu tard, à l’échelle de la Ligue 1.

Le LOSC confirme une sanction disciplinaire contre certains joueurs