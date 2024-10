Tiago Santos prolonge son aventure au LOSC

La promesse d’une belle plus-value sur sa revente future.

Le LOSC a annoncé ce lundi avoir prolongé son défenseur international portugais Tiago Santos jusqu’en 2029, par l’intermédiaire d’un communiqué sur les réseaux sociaux. Une belle marque de confiance du club nordiste pour son latéral droit, gravement blessé au genou il y a quelques semaines et indisponible jusqu’à la fin de saison.

Le LOSC annonce aujourd’hui la prolongation du contrat de Tiago Santos. Le défenseur international portugais est désormais lié au LOSC jusqu’en 2029 ✍️ En prolongeant aujourd’hui leur contrat, Tiago Santos et le LOSC témoignent de leur confiance et ambition mutuelles 😍🤝 Le… pic.twitter.com/xBMBeqSPDu — LOSC (@losclive) October 28, 2024

Très apprécié des supporters et en grande forme en ce début de saison avant sa grave blessure, Tiago Santos a reçu le soutien de son président Olivier Létang en marge de la signature de son nouveau contrat : « Nous sommes convaincus que Tiago va revenir encore plus fort après cette longue indisponibilité. On pense à toi Tiago et toute la famille du LOSC est avec toi pour revenir le plus rapidement possible ».

Un lundi de fête pour les victimes de croisés.

Pour que ça chambre encore et encore