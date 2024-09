Le PSG se fait peur, mais s’impose à Lille

Lille 1-3 PSG

Buts : Zhegrova (78e) pour le LOSC // Vitinha (33e S.P.), Barcola (36e) & Kolo Muani (90e+2) pour le PSG

Paris s’était baladé lors de ses deux premières sorties de la saison, ça n’a pas été la même limonade ce dimanche soir à Lille. Sans Jonathan David, laissé sur le banc, le LOSC a offert une belle résistance à des Parisiens qui ont su faire la différence en première période (1-3). Malgré une lueur d’espoir en fin de partie, les Nordistes n’ont pas su mettre les ingrédients nécessaires pour faire vaciller la bande de Luis Enrique, qui retrouve les commandes du championnat au détriment de l’OM.

Barcola et Dembélé aux anges dans le jardin d’Edon

Certes, Paris n’a pas recruté de numéro 9 cet été, et des interrogations arrivent naturellement sur ce poste, mais ce n’est de toute façon pas là que se situe sa force majeure. Après plusieurs secousses lilloises en début de partie, les vagues parisiennes arrivent des côtés, portées encore et toujours par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, bien décidés à agiter toutes les défenses de France. Le deuxième cité est à l’origine de la première banderille : sur une feinte dévastatrice, il pousse à la faute Alexsandro, contraint d’offrir un penalty, aisément transformé par Vitinha (0-1, 33e). Ni une ni deux, le club de la capitale fait le break grâce à Barcola, nouveau chouchou des supporters, trouvé dans la profondeur par Marco Asensio et clinique devant la cage (0-2, 36e). Deux coup de poignards qui font mal aux crânes des Lillois, lesquels n’avaient pourtant pas à rougir jusque-là, avec encore un Edon Zhegrova en mode showman, et plusieurs situations intéressantes, dont un poteau de Bafodé Diakité alors que Gianluigi Donnarumma était battu (13e). De quoi regretter la non-titularisation de Jonathan David, qui aurait peut-être été plus inspiré que ses coéquipiers devant le but.

Zhegrova pour l’espoir, Kolo Muani pour la clim

Malheureusement pour les Nordistes, leurs soucis d’efficacité offensive ne se sont pas évaporés à la mi-temps, et ils reprennent les débats avec un regret : une superbe action collective gâchée par Mohamed Bayo, alors qu’Osame Sahraoui avait fait péter l’arrière-garde parisienne (48e). Autre chose qui ne semble pas bouger : la maladresse de Dembélé face au but. L’international français a entre ses pieds le ballon du KO définitif, mais il ne se jette pas correctement sur un centre d’Achraf Hakimi (59e). Derrière, l’intensité de la rencontre est drastiquement redescendue, comme si Paris avait déjà acquis son succès et ne souhaitait plus vraiment prendre de risques. Mais alors qu’on pensait que tout était joué, Zhegrova a relancé l’intérêt de la partie d’une frappe limpide depuis l’extérieur de la surface (1-2, 78e).

Le LOSC est revigoré, et il pense même revenir à hauteur grâce à Tiago Santos, opportuniste sur un coup franc, mais le drapeau se lève (83e). Un réveil qui aura eu le mérite d’exister, mais bien trop tardif pour espérer décrocher un point face à un PSG qui climatise une dernière fois Pierre-Mauroy dans le temps additionnel : après une récupération pleine de malice, le petit nouveau Désiré Doué sert un caviar à Randal Kolo Muani, qui plante de la tête (1-3, 90e+2)… tout comme David quelques instants plus tard, avant un nouveau hors-jeu signalé (90e+5). Rideau, Paris reprend les commandes du championnat avec un 9/9, qu’il a déjà réussi à réaliser cinq fois lors des dix dernières saisons.

Lille (3-4-2-1) : Chevalier – B. Diakité, Mandi (Meunier, 65e), Alexsandro – T. Santos (Cabella, 84e), André, A. Gomes (Mukau, 46e), Gudmundsson – Zhegrova, Haraldsson (Sahraoui, 46e) – Bayo (J. David, 65e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Paris (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Mayulu, 84e), Marquinhos, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, J. Neves (F. Ruiz, 65e), Vitinha – O. Dembélé (Kolo Muani, 74e), Asensio (D. Doué, 65e), Barcola (K. Lee, 74e). Entraîneur : Luis Enrique.

