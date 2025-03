Le coup de gueule de Bruno Genesio contre les instances

Pas content, pas content, pas content.

Malmené pendant 45 minutes, le LOSC s’est incliné lourdement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (4-1). La rencontre a eu lieu trois jours avant le déplacement de Lille à Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pas le meilleur timing pour Bruno Genesio, qui a râlé contre les instances chargées de la programmation en conférence de presse après la défaite des siens à Paris : « Encore une fois, je ne vais pas pleurer, mais la programmation est juste scandaleuse. Je pense qu’il y a des gens qui doivent se remettre en question dans les instances. La programmation de la Ligue fait qu’on joue samedi et qu’on rejoue mardi en Ligue des champions. On a joué 38 matchs, et pour nous protéger, on nous fait jouer samedi et mardi. Donc je me soucie de la santé de mes joueurs et j’essaie de composer des équipes qui soient compétitives pour toutes les rencontres. Le match de ce soir était un gros match. On en a un autre mardi, et je ne me voyais pas aligner deux équipes identiques, parce qu’il y a beaucoup trop peu de récupération entre les deux matchs. »

Pour autant, Bruno Genesio ne s’est pas caché au micro de DAZN au moment de trouver un coupable sur la première période totalement manquée de ses joueurs : « En fin de match, j’ai assumé mes erreurs, parce que je suis responsable à 100% de cette défaite. Tous les choix de ce soir ont été mauvais : les choix de jeu, tout ce qu’on a pu faire, notamment en première période. »

C’est sûr que c’est plus dur quand l’entraîneur d’en face ne se nomme pas Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti.

