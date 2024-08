Bradley Barcola, sucré et pétillant

Quatre minutes, c’est le temps qu’aura eu Enzo Tchato pour prendre un peu de plaisir ce vendredi soir au Parc des Princes. En effet, le latéral droit montpelliérain a passé les 58 autres à mettre le recul frein pour tenter – en vain – d’arrêter Bradley Barcola. Car le joueur du Paris Saint-Germain s’est offert, et a offert à la Ligue 1, un véritable récital face à Montpellier (6-0). De son doublé à ses accélérations dévastatrices, le jeune ailier n’a rien laissé au hasard jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu. De quoi renforcer son statut de nouvel homme fort du PSG, et pourquoi pas de nouveau chouchou du Parc.

Homme de confiance

Tout a commencé après quelques courses dans le couloir gauche avec un une-deux longue distance avec João Neves au milieu de terrain, une accélération soudaine pour piquer vers la surface et une conclusion du pointu droit afin de lancer le festival parisien. Cette gamme, Barcola en fait doucement un gage de qualité. Ce même gage dont l’ancien de l’OL cherche à faire une arme effrayante pour les défenseurs, et dont il parvient – tout doucement, là aussi – à maîtriser les secrets. La semaine dernière, au Havre en ouverture de cette saison 2024-2025, c’est justement dans une situation similaire qu’il s’est exprimé : sur l’un de ses premiers ballons, il s’est ainsi chargé de l’amener aux abords de la zone de vérité avant de l’enrouler dans le petit filet d’Arthur Desmas (victoire 1-4).

Le signe d’une confiance gagnée. Il faut dire qu’à son arrivée l’été dernier, difficile pour lui de se dire qu’il atteindrait la plénitude aussi rapidement. Barré par la concurrence (Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, voire Marco Asensio), Bradley Barcola a mis un peu plus de six mois pour faire ses preuves. Le début d’année 2024 a alors fait office de libération, symbolisé par une excellente double confrontation contre le FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions, puis une arrivée remarquée en équipe de France (avec un Euro plutôt satisfaisant). La belle dynamique se poursuit donc aujourd’hui, visiblement de manière pérenne.

Prêt à marquer

Les supporters présents au stade contre Montpellier ne se sont d’ailleurs pas trompés en se levant sur chacune de ses prises de balles et en l’applaudissant chaleureusement lors de son remplacement, certainement conscients d’avoir trouvé leur chauffeur de salle new look. Surtout, Barcola a réussi en très peu de temps à dissiper les doutes émis par les prédisposés au rôle. La saison dernière, on attendait de Dembélé ou de Kolo Muani qu’ils enchaînent les buts – ou au moins les bonnes performances –, mais ils auront été décevants. Avec l’enfant de Villeurbanne, aucune tergiversation : chacune de ses apparitions aura été marquante avec, en point d’orgue désormais, une fonction d’incontournable dans le système de Luis Enrique. Il s’agit de la réussite notable d’un gamin prêt à tout casser et à se détacher de son étiquette de grand introverti, décrite par ses formateurs ou entraîneurs à Lyon.

Pour ces derniers, les débuts en fanfare de leur protégé ne seraient même qu’un amuse-bouche. Dans So Foot, Bradley Barcola était d’ailleurs présenté comme le futur maillon principal des secteurs offensifs où il évoluerait avec un penchant pour le poste de buteur. « En plus de son travail personnel, il s’est aussi appuyé sur les conseils d’Alexandre Lacazette ou de Moussa Dembélé, résumait par exemple Jean-François Vulliez, son directeur au centre de formation de l’OL. Ils lui ont refilé le guide du buteur. » Des propos complétés par Peter Bosz, qui l’a lancé en professionnel : « En tout cas, il finira dans l’axe. Bradley s’est déjà montré décisif alors qu’il est collé à la ligne. En pointe, il sera donc encore plus fort. » Face au MHSC, son deuxième but a été inscrit dans un pur rôle de renard avec une course axiale pour accompagner Ousmane Dembélé et un plat du pied gauche placé dans le but vide au point de penalty. Partition réussie, Paris tient enfin son BB.

