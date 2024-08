Le PSG hacke Le Havre

Le Havre 1-4 PSG

Buts : Lloris (48e) pour le HAC // Lee (3e), Dembélé (85e), Barcola (87e) et Kolo Muani (90e, SP) pour le PSG.

Ils avaient bouclé leur préparation avec des balafres sur le visage, tabassés dans leur salon d’Océane par Bochum (0-6). Six jours plus tard, la Ligue 1 était alors curieuse de voir comment elle allait retrouver les Havrais, et elle n’a pas été rassurée : les hommes de Didier Digard sont apparus avec des joues encore rougies, une boule au ventre qu’ils ont peiné à dégonfler et, même s’ils ont tenté d’arracher leurs pansements en seconde période, les Normands ont fini par plier en fin de match (1-4). Le PSG, lui, s’est contenté de mettre des gifles sans trop trembler, bien aidé par ses internationaux français.

Trou normand

Il n’a ainsi fallu que 124 secondes pour revoir le HAC prendre une beigne pleine bille, Lee Kang-in venant boucler une première merveille de séquence collective alors que les hommes de Digard n’avaient même pas touché cinq ballons depuis le coup d’envoi (0-1, 3e). Trop féroce, trop juste et surtout d’abord bien peu bousculé, le PSG de Luis Enrique s’est offert un début de rentrée sans souci, mais la blessure rapide de Gonçalos Ramos, passeur décisif sur l’ouverture du score et remplacé après 20 minutes de jeu à peine par Kolo Muani, est venu tacher le cartable du tenant du titre. Derrière, l’attaquant français, à la peine, a tout de même eu l’occasion de planter une deuxième flèche de la tête, mais la barre de Desmas s’y est opposée, ce qui a, timidement, laissé une porte entrouverte à un retour dans le match d’un HAC pourtant désarticulé. Touré a vu un but lui être refusé logiquement, puis a canardé Donnarumma, en vain. Avant la pause, c’est finalement Arthur Desmas qui a été poussé à jouer les héros à la suite de deux subtiles inspirations de Vitinha, mais ni Asensio ni Mbaye, en plein dépucelage, n’ont réussi à toucher la cible.

☄ Superbe frappe enroulée du gauche du Sud-Coréen Lee Kang-in 🇰🇷 ! Le premier but de la saison… et quel but 😍 ! #HACPSG (0-1) pic.twitter.com/4XSnqOG1df — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 16, 2024

Déployé en 3-2-5 en phase de construction, avec Pacho dans un rôle de lieutenant central et autoritaire, le PSG, dont la tête a largement penché à droite, a fait tourner ses cartes dès le retour des vestiaires, João Neves prenant en seconde période le relais de Ibrahim Mbaye. Pour dérouler ? Bien trop simple : bousculés sur les phases arrêtées défensives lors du premier acte, les Parisiens ont été balancés dans les cordes une première fois trois minutes après le casse-croûte à la suite d’un coup franc d’Operi bien repris par Gauthier Lloris (1-1, 48e), puis une seconde fois dans la foulée, avant que la VAR ne rattrape un Casimir libéré pour une main baladeuse. Folie de courte durée, puisqu’en réaction, on a vu un pétard roulé sur la barre par Lee Kang-in, un bon sauvetage de Desmas devant Asensio et l’arrivée sur scène des percussions, qui ont joué avec des silex pour allumer le feu, Ousmane Dembélé réussissant à sauter dans une fenêtre pour couper un centre de João Neves de la tête (1-2, 85e), Bradley Barcola plantant un troisième but de loin (1-3, 87e) et Kolo Muani profitant des vagues pour poser une cerise sur penalty (1-4, 90e). Un trou normand, en pleine soirée d’août.

Le Havre (4-1-4-1) : Desmas – Nego, Lloris, Kinkoué, Operi – Touré – Kechta (Diawara, 87e), Ndiaye (Grandsir, 76e), Kuzyaev, Joujou (Ngoura, 76e) – Casimir. Entraîneur : Didier Digard.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Pacho, Beraldo, Zague (Marquinhos, 71e) – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee (Dembélé, 70e) – Asensio (Barcola, 71e), Ramos (Kolo Muani, 20e), Mbaye (J. Neves, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

Mohamed Bayo : « À Lille, j’étais vu comme un chèque »