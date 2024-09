Montpellier gagne enfin, Brest confirme sa belle semaine

Exilé à Roudoudou pour son grand début en Ligue des Champions, le Stade brestois a retrouvé son antre de Francis-Le Blé. Mais, peu importe le stade, la finalité est la même pour les Bretons qui se sont imposés face à Toulouse (2-0), trois jours après leur victoire contre Sturm Graz en C1 (2-1). Mais, là encore, ce succès s’est fait dans la douleur pour les hommes de Eric Roy qui avait fait tourné pour ce match (9 changements par rapport à la Champions), même si Mama Baldé ouvre le score après un joli slalom (1-0, 21e). Passeur décisif, Mathias Pereira Lage a failli coûter un but à son équipe en marchant sur le pied de Gboho mais Zakaria Aboukhlal envoie son penalty au-dessus (35e). Un raté qui n’a pas calmé Eric Roy exclu pour protestations. C’est donc depuis les tribunes qu’il a vu l’arbitre siffler un deuxième penalty pour Toulouse avant d’être ravisé par la VAR (45e). Visiblement émoussé par le match de Ligue des champions malgré le turn over opéré, Brest se contente de tenir le score en seconde période , laissant les supporters trembler sur des frappes de Charlie Cresswell (48e) ou de Joshua King (76e). Et comme souvent lorsque l’on n’arrive pas à marquer, on prend un but. Et cela n’a pas loupé puisque Romain Faivre fait parler sa patte gauche pour inscrire le but du KO (2-0, 90e). Baldé et Faivre auraient pu faire du bien à une autre équipe de Ligue 1 comme, au hasard, l’Olympique Lyonnais.

Angers et Montpellier étaient les deux dernières équipes à n’avoir toujours pas remporter le moindre match en Ligue 1 cette saison. Un club privé où il ne reste plus que les Angevins qui ont gratté un nul face au tube de l’été du FC Nantes (1-1) grâce à un penalty transformé par Himad Abdelli (1-1, 24e) pour répondre à l’ouverture du score de Johann Lepenant sur un enchaînement digne des meilleurs attaquants de pointe (0-1,18e). Et si le SCO est désormais seul au monde, c’est que Montpellier s’est imposé face à Auxerre lors d’un match totalement fou à la Mosson (3-2). C’est pourtant l’AJA qui débute les hostilités avec un pion de Hamed Junior Traoré qui profite d’un cafouillage pour inscrire son premier but en Ligue 1 (0-1, 18e). Un but qui va finalement réveiller le MHSC qui trouve dans un premier temps l’équerre sur une grosse frappe de Nordin (44e), avant de revenir à hauteur sur une tête de Akor Adams après un corner tiré par Savanier (1-1, 65e). Le début de 10 minutes totalement folles qui vont voir Montpellier passer devant grâce au coup de casque de Sagnan (2-1, 71e), puis Auxerre égaliser dans la foulée par l’intermédiaire de Ado Onaiwu qui devant la sortie de Bertaud (2-2, 72e). Sauf que Montpellier avait très envie de gagner et Akor Adams délivre la Paillade au moment de la traditionnelle minute d’applaudissements en hommage à Loulou Nicollin (3-2, 75e). Sur le banc, son fils Laurent peut souffler, Montpellier n’est pas encore mort.

Angers 1-1 Nantes

Buts : Abdelli (24e sp) pour Angers // Lepenant (18e) pour Nantes

Brest 2-0 Toulouse

Buts : Baldé (21e) et Faivre (90e) pour Brest

Montpellier 3-2 Auxerre

Buts : Adams (65e et 75e) et Sagnan (71e) pour le MHSC // Traoré (18e) et Onaiwu (72e) pour l’AJA

