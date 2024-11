Pronostic Montpellier Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Montpellier

Montpellier est une formation présente depuis de nombreuses saisons en Ligue 1, mais il se retrouve bien mal embarqué. En effet, le club héraultais a seulement remporté un match, lors de la réception du promu Auxerre (3-2), pour un nul inaugural contre Strasbourg à domicile (1-1). Lors des autres rencontres, la formation montpelliéraine s’est systématiquement inclinée. Les dirigeants du MHSC n’ont donc pas eu d’autre choix que de se séparer de Michel Der Zakarian. Ce dernier a été remplacé par un Gasset qui comprend la difficulté de la tâche, puisque lors de ses 2 matchs à la tête de l’équipe, il s’est incliné face à Toulouse (0-3) et contre Le Havre (1-0). Le revers contre les Normands, avant-derniers, confirme que le MHSC est au fond du trou. Ce dimanche, Montpellier sera privé de son capitaine Téji Savanier, exclu contre Toulouse. Le seul à montrer des choses intéressantes dans cette entame cauchemardesque est Nordin.

De son côté, le Stade brestois brille sur la scène européenne. Après son incroyable saison dernière, terminée sur le podium de Ligue 1, la formation bretonne surprend tout son monde en Ligue des champions. Avec 10 points au compteur, les hommes d’Eric Roy sont presque assurés de participer au moins au tour de barrage. Après avoir tenu tête au Bayer Leverkusen, Brest s’est logiquement imposé contre le Sparta Prague (1-2) avec un très bon Ludovic Ajorque. Le prochain match s’annonce plus délicat avec le déplacement en Catalogne pour y affronter le FC Barcelone. En Ligue 1, la bande d’Eric Roy a connu une entame difficile mais semble avoir retrouvé son rythme depuis quelques semaines. Toutefois, le faux pas concédé à domicile contre Nice (0-1) samedi dernier rappelle que l’équilibre est encore fragile. Avec 13 points, Brest possède seulement 3 unités de plus que le premier relégable et se déplace à Montpellier avec pour objectif de prendre ses distances sur la zone rouge. Plus solide que les Héraultais, Brest devrait enfoncer une formation montpelliéraine dans le dur. Comme lors de 3 des 4 derniers matchs en L1 des Brestois, une rencontre avec moins de 3 buts est possible.

