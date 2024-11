Jean-Louis Gasset : « On n'est pas une équipe de merde »

Dieu existe.

Après cinq défaites consécutives, Montpellier a stoppé l’hémorragie en s’imposant contre Brest dimanche (3-1). Une deuxième victoire de la saison à la Mosson qui relance le MHSC dans la course au maintien : la lanterne rouge revient à trois points d’Angers, 15e. Le timing ne pouvait pas mieux tomber avant la trêve et à deux semaines d’un déplacement chez un concurrent direct, Saint-Étienne, actuellement en position de barragiste.

L’entraîneur héraultais Jean-Louis Gasset s’est félicité de pouvoir offrir un peu de répit à son club au micro de DAZN. « Tout le monde sait que Laurent Nicollin est très attaqué actuellement, a-t-il déploré. Quand les gens se permettent de dire qu’on a une équipe de merde, ça blesse les joueurs. On s’en sert comme ressort pour essayer de montrer aux gens qu’on n’est pas une équipe comme ça, qu’on a quand même des valeurs. »

« Le président est venu, il était touché qu’on puisse dire des choses comme ça sur son père, qui est là-haut et qui nous regarde, et surtout sur son équipe. Il est blessé, il y avait une petite pensée aujourd’hui pour lui parce qu’il souffre et que pour les 50 ans du club, il fallait marquer le coup, remettre la machine en route pour que l’espoir revienne. »

Et croire à une 17e saison consécutive dans l’élite.

Montpellier gagne enfin, Rennes perd encore, Le Havre plonge