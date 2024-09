Pronostic Monaco Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco en patron face à Montpellier

L’AS Monaco est une des formations les plus régulières du championnat de France lors des dernières saisons. Sous la houlette d’Adi Hutter, arrivé en début de saison dernière, le club de la Principauté a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions grâce à sa deuxième place au classement. Cet été, le club monégasque a perdu des éléments comme Ben Yedder, Camara ou Fofana, mais a attiré Teze, Ilhenikena ou Mawissa. L’ASM réalise une excellente entame de championnat puisqu’elle est toujours invaincue. En effet, après 5 journées, Monaco affiche un bilan de 4 victoires pour un nul. Les hommes d’Adi Hutter ont dominé l’AS Saint-Étienne, Lyon, Auxerre ou Le Havre. Le seul faux pas est venu du nul concédé à domicile face à Lens, en étant rejoint sur le gong par le club artésien. Avec 13 points, Monaco partage la tête du championnat avec l’OM et le PSG. En plus de cet excellent départ en Ligue 1, la formation princière a signé un exploit en Ligue des champions en prenant le meilleur sur le FC Barcelone (2-1). Depuis le début de saison, Adi Hutter n’hésite pas à faire tourner son effectif pour rester compétitif.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Montpellier connaît une entame diamétralement opposée à celle de Monaco. En effet, les Héraultais ont vécu un cauchemar lors des 4 premières journées avec un nul contre heureux contre Strasbourg et en s’inclinant successivement face au PSG (6-0), Nantes (1-3) et Rennes (3-0). Finalement, les hommes de Michel Der Zakarian se sont repris au terme d’une rencontre spectaculaire face à Auxerre (2-3). Lors de cette rencontre, le buteur nigérian Adams a brillé avec un doublé. Cette victoire a permis au MHSC de sortir de la zone de relégation. MDZ espère que ce succès va libérer les siens pour se replacer dans le ventre mou du classement. À domicile, Monaco devrait confirmer ses bonnes dispositions en prenant le meilleur sur Montpellier.

► Le pari « Victoire ASM avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,72 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 244€ (344€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Balogun buteur » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Monaco – Montpellier

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Monaco – Montpellier sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Monaco – Montpellier avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Monaco – Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Montpellier Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1