Pronostic Reims Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims sur la continuité face à Montpellier

Dans ce début de saison, Reims ne fait pas trop de bruit mais se montre solide. En effet, les Champenois avaient été surpris lors de la 1re journée face à Lille (0-2) déjà bien en jambes avec plusieurs tours de barrage de Ligue des champions mais depuis ce revers, les hommes de Luka Elsner n’ont plus perdu. Ils ont parfaitement redressé la barre en signant 2 nuls contre Marseille et le Paris Saint-Germain, pour des succès face à Rennes, Nantes et le week-end dernier contre Angers. Dans cette entame de championnat, le club champenois est le seul qui a pris des points au club de la capitale. 4e de Ligue 1, Reims se retrouve dans cette position en ayant eu un calendrier assez chargé avec plusieurs adversaires de haut de tableau comme Lille, Marseille, Rennes ou le PSG. Dans cette formation, on retrouve de très bons éléments avec les Japonais Ito et Nakamura, tous deux buteurs le week-end dernier, ou le maître à jouer Teddy Teuma.

De son côté, Montpellier connaît une entame bien plus compliquée, avec notamment une lourde défaite au Parc des Princes (0-6). Le club héraultais s’appuie sur un groupe quasi identique à celui de l’an passé puisque le MHSC n’a pas recruté, faute de moyen. La seule note positive de cette entame de championnat vient du succès à domicile contre Auxerre (3-2), adversaire direct pour le maintien. Le week-end dernier, les hommes de Der Zakarian ont longtemps pensé ramener un nul de Louis-II mais ont craqué à la dernière seconde face à Monaco (2-1). Dans le dur, Montpellier devrait subir la loi d’une formation rémoise séduisante dans cette entame de championnat.

