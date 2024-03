On ne lui parle pas de Kylian.

Après la lourde défaite de Montpellier contre le PSG ce dimanche soir (2-6), Michel Der Zakarian avait d’autres chats à fouetter que de répondre à une question sur le départ annoncé de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, en fin de saison. « J’en ai rien à foutre, a-t-il lancé. Il n’est plus là, il n’est plus là, c’est pas grave. » Sans surprise, le coach pailladin préférait parler de la rencontre perdue par son équipe : « On a fait une bonne première mi-temps, même si on était mené 2-0, on a eu une bonne réaction. On leur a posé beaucoup de problèmes offensivement. »

Le technicien a cependant regretté le manque d’agressivité de son équipe, qui a permis à Vitinha, Kang-in Lee et Mbappé de marquer depuis l’extérieur de la surface : « Il nous a mis trois buts, on l’a laissé frapper deux fois et on sait que, quand on lui laisse le temps, il a un talent… Il a mis où il fallait. On a quand même pris trois buts comme ça. » Une défaite qui laisse le MHSC à proximité de la zone rouge et de la place de barragiste, qui est à un point seulement.

Le Havre, Lorient et Clermont au programme après la trêve, le maintien se jouera peut-être lors de cet enchaînement pour Montpellier.

