Pronostic Montpellier Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier poursuit sa belle série face à Nantes

Montpellier avait limité la casse lors de la première partie de saison. Par la suite, avec le retour en forme de certains mal classés, le MHSC s’était retrouvé dans la zone de relégation. Finalement, le club héraultais s’est repris lors des dernières semaines en alignant d’excellents résultats. En effet, les Montpelliérains ont perdu une seule fois lors des 7 dernières journées, et cela face au PSG. À noter que les hommes de Der Zakarian se sont montrés très efficaces face à leurs adversaires directs pour le maintien. Lors de ce passage, le MHSC s’est notamment imposé contre Le Havre, Lorient, Metz et a fait le nul à Clermont. Le week-end dernier, les partenaires de Savanier ont confirmé leurs bonnes dispositions en dominant Reims (2-1) avec des buts de Sagnan et Al-Tamari. À la suite de ces résultats, Montpellier se retrouve en 12e position avec 8 points de plus que le 1er relégable. En s’imposant ce vendredi face à un autre adversaire direct, Nantes, le MHSC ferait un grand pas vers le maintien.

Le FC Nantes a également retrouvé quelques couleurs lors des dernières semaines. Après le passage catastrophique de Gourvennec à la tête des Canaris, Kombouaré est revenu. Le Kanak a rapidement insufflé sa gagne à son équipe qui a décroché des succès importants contre Nice et Le Havre. En revanche, l’équilibre reste fragile comme l’ont rappelé les défaites contre Lyon et Rennes. Actuellement, le club de Loire-Atlantique dispose de 3 points de plus que le premier relégable, Le Havre, qui affrontera le PSG lors de cette même journée. Les Nantais sont conscients qu’en accrochant un résultat dans l’Hérault, ils pourraient prendre un peu plus leur distance avec la zone de relégation. Pour cela, Kombouaré attend beaucoup plus de ses hommes, passés au travers contre Rennes (0-3). De plus, l’un des hommes en forme, Bamba, est rapidement sorti blessé contre la bande de Stéphan. À la Mosson, Montpellier devrait décrocher la victoire, synonyme de maintien ou presque pour la formation héraultaise.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

