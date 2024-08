Les supporters nantais interdits de déplacement à Montpellier

Au moins, les Nantais s’épargnent un trajet de 800 km.

En déplacement à la Mosson ce samedi, le FC Nantes devra faire sans ses supporters. Le club a annoncé que le ministère de l’Intérieur et la préfecture de l’Hérault avaient pris des arrêtés pour interdire le déplacement des supporters canaris à Montpellier, en raison de la présence « d’importants risques de troubles à l’ordre public » issus du comportement passé des deux groupes de supporters et de leurs « relations empreintes d’animosité ».

Dans son arrêté, le ministère de l’Intérieur justifie sa décision en considérant dans un premier temps « que les déplacements du club du FC Nantes sont fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe », avant de faire la liste de ces incidents, nombreux depuis 2022. Pour rappel, l’interdiction des déplacements des supporters est un recours fréquemment utilisé par l’État depuis la saison dernière, et a concerné plusieurs clubs de Ligue 1, non sans faire débat. En effet, certains critiquent cette méthode comme étant une fausse bonne idée et l’accusent de stigmatiser les supporters, tout en préconisant un dialogue entre les autorités et les groupes de supporters, tandis que d’autres la jugent nécessaire dans un contexte où les actes de violence se multiplient dans les stades.

En tout cas, le débat reste ouvert.

Antoine Kombouaré : « La femme de Cozza va faire un peu la gueule »