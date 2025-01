Frederic Massara : « On doit tous se regarder dans une glace »

Le chantier c’est maintenant.

Rennes a sombré. Encore. Avec une élimination en 16es de finale de Coupe de France par Troyes (1-0), modeste 15e de Ligue 2. Un nouvelle humiliation qui a poussé Frederic Massara, directeur sportif sur la sellette, de sortir du bois en se présentant devant la presse en zone mixte.

« Une élimination vraiment honteuse »

« La Coupe était un objectif pour nous, a-t-il rappelé dans des propos rapportés par France Bleu Armorique. Après un match comme ça, il faut bien réfléchir et surtout être conscients que ce genre de performance, c’est un aller simple vers le mur. On va tout faire pour que cette équipe montre un peu plus d’âme et de cœur. Ce qu’on a vu là, ce n’est pas le Stade Rennais. »

Après une première partie de saison catastrophique pour le club breton qui ambitionnait l’Europe, Massara ne se dédouane pas : « On doit tous se regarder dans une glace, à commencer par moi. Mais les joueurs aussi. Ils doivent faire beaucoup mieux, au-delà des systèmes, de l’entraîneur, ou de la tactique. D’abord, il faut gagner les duels. Offensifs, défensifs. C’est urgent. »

Arrivé cet été pour remplacer Florian Maurice, Massara avait lancé une large refonte de l’effectif. Après avoir recruté Brice Samba et Seko Fofana cet hiver, Rennes pourrait encore bouger avant la fin du mercato : « L’actionnaire nous soutient, il l’a montré avec ces deux grosses recrues. On est prêts à saisir d’autres opportunités si elles se présentent. Parfois, un chantier démarre bien, d’autres fois il faut des ajustements. C’est ce qu’on fait sur ce mercato. »

Reste juste à piquer tout l’effectif de Lens pour s’en sortir.

