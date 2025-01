Rennes lâche déjà une de ses recrues estivales

Bel expérience Erasmus.

Arrivé cet été à Rennes contre un chèque de 7 millions d’euros, l’attaquant danois de 21 ans, Henrik Meister, plie déjà bagage. Avec seulement quatre apparitions en Ligue 1 et un but à son actif – une réalisation face à Lyon en août dernier –, le voilà prêté à Pise, actuel dauphin de la Serie B. Avec un prêt payant, accompagné d’une option d’achat supérieure à son prix d’achat initial, Rennes n’y perdra pas au change.

Un prêt qui fera le plus grand bien

Sous contrat jusqu’en 2028, Meister n’aura finalement eu que quelques mois pour faire ses preuves en Bretagne. Ce départ temporaire vers l’Italie pourrait lui offrir ce qui lui a cruellement manqué : du temps de jeu – aucune minute de jeu depuis le 21 septembre 2024 – et de l’expérience sur le terrain. Une expérience italienne qui pourrait s’avérer précieuse pour sa progression et son éventuel retour en rouge et noir.

𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗸 𝗠𝗲𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲́ 𝗮̀ 𝗣𝗶𝘀𝗲 ✍️ L’attaquant danois rejoint le club italien pour une durée de 12 mois. pic.twitter.com/s48Me2ZhFL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 13, 2025

À Pise de voir si Meister peut être un maestro.

