C'était donc Christophe Kerbrat dans le costume de MasCoq ?

Les masques tombent.

Il fallait bien célébrer comme il se doit cette qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France aux tirs au but face à face à Annecy (1-1, 4 tab 3). Les joueurs du Stade briochin ont respecté les traditions et transformé leur vestiaire en dancefloor. Une euphorie à laquelle s’est greffée un coq déjà aperçu dans les stades de l’Euro ou les sites des JO : le fameux MasCoq. Les vidéos s’enchaînent, et quand la mascotte se déplume, c’est le vétéran Christophe Kerbrat, 38 ans, qui apparaît… Stupeur ! Ce serait donc l’ancienne idole de Guingamp, ayant un temps nettoyé les poulaillers pour boucler ses fins mois, qui était cachée là-dessous pendant tout ce temps ?

C’est quoi ce poulet

Ne faisons pas durer le suspens plus longtemps : l’immense Kerbrat n’a fait qu’emprunter le déguisement d’un supporter, qui s’est incrusté comme si de rien n’était au milieu des héros bretons. Déjouant la sécurité avec une facilité déconcertante, il s’est offert une place au cœur de l’intimité briochine. Pire, celui-ci n’est qu’un vulgaire du fameux Côme, qu’on a pu rencontrer cet été en Allemagne.

Non mais c’est énorme ! 😅 Un supporter du Stade Briochin a réussi à s’incruster déguisé en mascotte dans le vestiaire et regardez cet accueil… 😂 La légende Christophe Kerbrat lui a même volé son déguisement… 😅 Magnifique ❤️ pic.twitter.com/LOEjUDDbG9 — Foot Multiple (@footmultiple) January 15, 2025

On ne fait pas d’exploit sans casser d’œufs.

