Bodmer incendie les joueurs du Havre après l’élimination en Coupe

Tout doit disparaître !

Deux clubs de Ligue 1 ont pris la porte dès les 32es de la Coupe de France ce samedi : Montpellier, humilié au Puy (4-0), et Le Havre, sorti par le Stade briochin (1-0). Le club normand, qui avait atteint les huitièmes de finale la saison dernière, a raté une belle occasion de reprendre de la confiance en vue d’une deuxième partie de saison où il jouera sa peau en Ligue 1. « Je suis énervé. Ça commence à faire beaucoup, a lâché Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC, après de L’Équipe. Les joueurs qui ne veulent pas revenir au club en 2025 ont juste à lever la main. On trouvera des solutions. »

« On a manqué de respect au club, aux supporters, au staff. On a fait une année civile pas loin d’être catastrophique. Ceux qui ont envie de mouiller le maillot, ils reviennent, les autres feront ce qu’ils veulent de leur vie », poursuit-il. Avant-dernier du championnat, le HAC n’a pris que 12 points en 15 matchs et présente la pire attaque de l’Hexagone. « Aujourd’hui, je n’ai pas vu d’amour dans l’équipe, ajoute Bodmer, qui a tenu à mettre les joueurs devant leur responsabilité. Il n’y a pas de discussion sur le coach, ce sera trop facile aujourd’hui de tirer sur Didier (Digard) ou sur le staff. »

Roberto De Zerbi peut filer ses adresses pour un bon stage commando.

