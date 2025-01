Khusanov sur le départ, le transfert de Samba vers Rennes peut-être pas enterré

Ça devrait bouger dans le Nord.

Le RC Lens devrait vivre un mois de janvier agité sur le marché des transferts, alors qu’un flou artistique entoure toujours la situation de Brice Samba. Le portier lensois a bien demandé son départ, mais son club a décidé d’annuler un deal presque fait avec Rennes, qui aime décidément bien les Nordistes.

Ce dimanche, à l’occasion de la réception de Toulouse à Bollaert, le directeur général Pierre Dréossi est venu faire le point au micro de DAZN. « Il a été annoncé partant, mais ce qui a été annoncé n’est pas de la responsabilité du RC Lens. Brice est venu me voir en fin d’année pour me dire que son souhait était de partir. On était étonnés, mais ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Elles sont crispées. On est toujours en négociations. Il y a beaucoup trop de rumeurs. C’est une négociation longue, ça fait une dizaine de jours que ça dure, mais il n’y a pas d’accord. […] Il y a de grandes chances qu’un gardien arrive d’ici quelques jours pour être prêt à toute éventualité », a expliqué le dirigeant.

Khusanov un pied dehors

Face aux Violets, le portier titulaire était donc bien Hervé Koffi. Sur le terrain ne figurait pas non plus Abdukodir Khusanov (suspendu), le défenseur ouzbek étant par ailleurs très prisé ces dernières semaines, notamment par des clubs de Premier League. Face à cette situation, Dréossi a oscillé entre l’assurance d’un départ et un peu plus de conditionnel. « Il partira, mais il y aura aussi des arrivées. S’il doit partir et si les offres sont intéressantes, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. J’espère qu’on va revenir à un niveau qui correspond plus au RC Lens avec cette vente, mais sans ambitions moins importantes », a-t-il assuré.

Manquerait plus que Kévin Danso veuille partir (à nouveau) à la Roma…

