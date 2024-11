« Je n’avais jamais entendu pareille explication », affirme Kevin Danso sur son transfert avorté à la Roma

Pas de Danso avec la Louve.

Fin août dernier, Kevin Danso avait fait ses bagages, pris l’avion direction Rome, passé la visite médicale avec la Roma… mais pas signé le contrat qui l’attendait. Le club de la Louve avait expliqué ne pas valider la transaction pour des raisons médicales découvertes lors des tests médicaux, ce qui avait bien agacé l’Autrichien. Dans les colonnes de L’Équipe ce samedi, le défenseur central en a dit un peu plus sur cet épisode, sans trop comprendre davantage ce qu’il s’est passé : « Je n’avais jamais entendu pareille explication après avoir satisfait à toutes sortes de tests médicaux en Angleterre. On m’a dit qu’en Italie, ils étaient nettement plus stricts sur ce genre d’analyse. Je savais que tout était normal. Peut-être ce transfert annulé venait-il d’une autre raison. »

Un départ cet hiver ?

Reste à savoir désormais si Danso a envie de poursuivre l’aventure lensoise dans la durée, mais il semble pour l’heure ne pas exclure un départ au prochain mercato. « Là, je suis concentré sur la saison, le fait d’être bon. Janvier est une possibilité. Comme pour n’importe quel joueur. Qui est intransférable ? Il n’y a rien de prémédité. Je veux jouer au plus haut niveau, me prouver que j’en suis capable. L’aspect sportif sera prioritaire », affirme le colosse.

