Il y a de quoi avoir les boules.

En partance pour l’AS Rome, Kevin Danso a vu son transfert être annulé en raison d’une visite médicale ratée. Une situation forcément frustrante pour le défenseur autrichien. « Je suis déçu et en colère contre la façon dont se sont déroulés ces derniers jours et l’échec du transfert, a écrit l’intéressé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Surtout, je suis très surpris de la prétendue raison de l’annulation du transfert. Tant les médecins de l’ÖFB (la fédération autrichienne, NDLR) que le service médical du RC Lens m’ont suivi de près et m’ont examiné régulièrement ces dernières années. »

Statement zum gescheiterten Transfer zu AS Rom Ich bin enttäuscht und verärgert über den Verlauf der vergangenen Tage und den gescheiterten Transfer zum AS Rom. Vor allem bin ich sehr verwundert über den vermeintlichen Grund der Tansfer-Absage. Sowohl die Ärzte des ÖFB als… — Kevin Danso (@KevinDanso98) August 30, 2024

Et celui qui défend les couleurs sang et or depuis trois saisons de poursuivre : « J’ai récemment été minutieusement contrôlé lors de la préparation du début de saison à Lens. Aucune anomalie n’a jamais été découverte ici. C’est pourquoi les interprétations du contrôle médical à Rome sont extrêmement irritantes pour mon entourage et pour moi et ne sont en aucun cas compréhensibles. Je vais maintenant discuter de ma situation avec les responsables de Lens et de l’ÖFB et me préparer aux tâches qui m’attendent. »

Et si tout cela n’était en fait qu’une machination du Panathinaïkos pour écarter le roc nordiste en vue du barrage retour de C4 ?