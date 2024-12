Brice Samba : « Peut-être que le club n'allait plus dans le sens que Franck Haise voulait »

Pas de langue de bois pour Samba.

Dans un long entretien accordé au journal L’Équipe, Brice Samba, qui n’a pas l’habitude de prendre des pincettes lorsqu’il s’exprime, est revenu notamment sur l’été délicat vécu par les Lensois, qui ont perdu Franck Haise, parti à Nice depuis, et Arnaud Pouille, directeur général. « J’ai essayé (de retenir Haise), on a tous essayé, mais bon je pense que le mal était fait. Le coach avait sûrement pris sa décision depuis un moment. […] Quand les hommes du projet partent un à un, tu doutes, et encore plus avec ce qu’a dit le président. On en a parlé ensemble et je pense que si j’avais été à sa place, je n’aurais pas communiqué de cette manière-là, estime Samba. Il y a aussi des choses qui ont été dites sur des individualités, que certains ne pouvaient pas rester parce qu’on changeait de fusil d’épaule. Qu’il fallait vendre, qu’il y avait plein d’aspects à changer. Je ne dis pas qu’il a tort ou raison. Mais moi, Brice, j’aurais fait différemment. Parce que ça a foutu un certain doute à des joueurs. Avant de s’exprimer, il n’avait pas discuté avec nous. C’est après qu’il l’a fait. J’ai eu la chance d’en parler directement avec lui. Je n’avais pas peur que le club s’écroule car je sais que le RC Lens est fort. »

Rebelote l’été prochain ?

Resté à Lens une saison supplémentaire malgré des intérêts d’autres équipes, notamment Marseille, le portier français reste assez évasif sur son avenir : « Là, c’est le futur que je vois, le prochain entraînement. Pour le reste, il faut poser la question au club. Peut-être qu’ils ont eu des offres dont je n’étais pas au courant. […] Ce n’est pas la période pour parler de mon avenir. Mon agent s’en occupe, moi j’ai la tête baissée, je travaille. » Et ce, malgré une bonne relation nouée avec Will Still (« Malgré son jeune âge, il a un certain vécu. Il est très franc, très honnête, j’apprécie »).

Le téléphone va sans doute sonner.

