Revivez PSG-Lens (1-0)

Pour Lens, malgré une légère rébellion en fin de match, il aurait fallu en faire beaucoup plus pour espérer quelque chose à Paris. Trop timorés offensivement et sans solution, les joueurs de Will Still n'ont pas montré grand chose et le petit but encaissé et presque flatteur comptes tenus des ratés parisiens.

Le Racing reste huitième mais pourrait bien glisser au classement en fonction des résultats des autres rencontres de cette dixième journée.