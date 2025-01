Saint-Étienne renverse Reims et respire

Saint-Étienne 3-1 Reims

Buts : Boakye (50e et 57e) et Stassin (80e) pour Saint-Étienne // Nakamura (42e) pour Reims

Le Chaudron a-t-il perdu son pouvoir magique ?

La réponse donnée ce samedi tend vers le « non » puisqu’à l’occasion de la seizième journée de Ligue 1, Saint-Étienne a retrouvé la clé du succès à domicile après deux défaites consécutives subies en décembre (contre l’Olympique de Marseille en championnat et en Coupe de France, avec six réalisations encaissés pour aucune marquée). Pourtant, c’est bien le Stade de Reims qui a ouvert le score grâce à un but de Keito Nakamura : peu avant la mi-temps, le Japonais a trompé Gautier Larsonneur sur un centre d’Oumar Diakité. Mais les Verts, déjà particulièrement dangereux dans le premier acte (neuf tirs, dont un poteau touché par Louis Mouton), ont tout renversé dans le second.

Stassin, passeur et buteur

Augustine Boakye a en effet d’abord égalisé au bout de cinq minutes sur un service de Mickaël Nadé, puis le Ghanéen a donné l’avantage à l’ASSE en envoyant la sphère en lucarne avec une passe décisive signée Lucas Stassin. Enfin, lancé en profondeur, ce dernier a fait le break sur la fin au bout d’une magnifique action personnelle. Et si les visiteurs se sont également procurés quelques occasions tout au long de la partie, à l’image du montant heurté par Teddy Teuma, la victoire de Sainté ne souffre d’aucune contestation possible (possession de balle en sa faveur, nombre de frappes plus important…). Les locaux passent provisoirement quatorzièmes, alors que leurs adversaires restent englués dans le ventre mou à la dixième place.

Elle commence bien, cette nouvelle aventure avec Eirik Horneland !

