Nantes enchaîne à Montpellier

Montpellier 1-3 Nantes

Buts : Adams (30e) pour le MHSC // Abline (24e), M. Simon (45e+7 S.P.) et M. Mohamed (85e) pour le FCN

Qu’est-il arrivé au FC Nantes ?

On l’avait quitté moribond, on le retrouve brillant depuis la reprise : victorieux ce samedi soir à Montpellier (1-3), le FCN compte sept points après trois journées… et pointe même provisoirement en tête du championnat.

À la Mosson, les Canaris ont marqué grâce à une belle volée instinctive de Mathis Abline (24e), un penalty de Moses Simon faisant suite à une main grossière de Tanguy Coulibaly (45e+7) et une finition clinique de l’entrant Mostafa Mohamed, en fin de partie (85e) : dans le lot, deux passes décisives de Tino Kadewere, définitivement acquis par la Maison jaune cet été. Le FCN a, en outre, fêté les premières minutes pros de Louis Leroux, qui avait brillé en Youth League la saison passée et a fait son entrée à la 83e.

À la demi-heure de jeu, les locaux ont égalisé grâce à Akor Adams, sur un ballon relâché par Alban Lafont après une frappe de Jordan Ferri (30e), mais n’ont pas su revenir par la suite. Il faut dire qu’ils n’ont pas été vernis, avec les sorties sur blessure d’Issiaga Sylla (10e) et Joris Chotard (40e) en première.

Le Kombouarismo n’est pas mort.