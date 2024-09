Pronostic Montpellier Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier et Nantes se tiennent en échec

Montpellier n’a pas si facilement obtenu son maintien la saison passée, même s’il a terminé à la 12e place de la Ligue 1 avec une avance confortable de 12 points sur le barragiste. Lors de ce nouvel exercice, le MHSC vise de nouveau le maintien mais subit de plein fouet la baisse drastique des droits TV. En effet, le club montpelliérain n’est pas parvenu à recruter et s’appuie sur le même effectif que l’an dernier. Après avoir été tenus en échec à domicile par Strasbourg lors de la première journée (1-1), les joueurs héraultais ont vécu un véritable cauchemar vendredi dernier au Parc des Princes, où ils ont été surclassés par le PSG (6-0). Marqué par cette lourde défaite, Montpellier veut se reprendre lors de la réception de Nantes, et compte pour cela sur Savanier, Khazri ou Adams.

En face, Nantes a de nouveau souffert l’an passé en luttant pour son maintien toute l’année. Viré, il y a un peu plus d’un an, Antoine Kombouaré a été rappelé en cours de saison dernière pour permettre au club nantais de conserver sa place en Ligue 1. Le début de saison est plutôt encourageant avec un nul obtenu au Stadium de Toulouse (0-0) avant de décrocher son premier succès lors de la réception du promu auxerrois (2-0) sur des réalisations de Simon et Guirassy. Le bilan comptable est intéressant avec 4 points pris et surtout 0 but encaissé. L’effectif a été renforcé par Sorba Thomas, le milieu Lepenant ou Gbamin, auteur d’un assez bel exercice avec Dunkerque la saison passée. Lors de cette affiche entre deux formations visant le maintien, marquant peu et déjà auteur d’un nul cette saison, nous voyons une rencontre serrée se concluant sur un match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

