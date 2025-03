Le Gazélec poursuit son ascension

Il est de retour !

Rétrogradé en Régional 2 en 2023, le GFC Ajaccio est reparti du bon pied : grâce à sa victoire à domicile contre le FC Borgo (3-1, doublé d’Aaron Gerbi et troisième but de Jean-François Dottel), le Gazélec vient de valider sa deuxième montée consécutive et évoluera en National 3 la saison prochaine. Le charme des ligues régionales lui manquera peut-être : ce samedi, c’est un supporter qui jouait l’arbitre assistant, l’un des hommes en noir ayant subi une blessure : la photo est légendaire. Quoi qu’il en soit, le Gaz’ est d’ores et déjà champion de sa poule, à quatre journées du terme.

Admirez s'il vous plaît la dégaine jean + Air Max pic.twitter.com/0mNM24ccKq — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) March 29, 2025

Encore un peu de patience pour retrouver un derby ajaccien à l’échelle professionnelle.

Qui est Clément Goguey, le numéro un de la draft de la Kings League France ?