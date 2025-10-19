S’abonner au mag
Rodéric Filippi : « Zlatan me mettait des balayettes quand le ballon était à l'opposé »

Rodéric Filippi : « Zlatan me mettait des balayettes quand le ballon était à l'opposé »

La plus belle barbe de l’histoire de la Ligue 1.

Il a beau n’avoir joué qu’un an dans l’élite (2015-2016), Rodéric Filippi n’en reste pas moins un personnage marquant de notre championnat. Désormais retraité et jardinier à la mairie d’Ajaccio, l’ancien défenseur du Gazélec a ouvert la boîte à souvenirs dans les colonnes de L’Équipe : « Le meilleur joueur que j’ai affronté ? Il y en a deux. D’abord Zlatan. Parce que c’est Zlatan et que j’ai eu du mal à le bouger. Même si je déteste son jeu. Contre nous, il avait marché tout le match. Il ne branlait rien, il ne bougeait pas, il attendait le ballon, mais il était là où il fallait quand il fallait. Et il y a Edinson Cavani. Il aurait pu être 100 fois plus fort que Zlatan. C’était l’intelligence de jeu, l’intelligence dans les appels et des efforts exceptionnels. Mais lui, il lui fallait dix occasions pour marquer. »

« Moi, je mettais un coup de genou au premier contact »

Classé 999e dans le top 1000 des joueurs du championnat de France établi par So Foot en 2022, Filippi était un homme de duels : « Des joueurs plus méchants que moi, je n’en ai pas connu. Le seul avec lequel j’ai eu un accrochage, c’est Zlatan. Il me mettait des balayettes quand le ballon était à l’opposé. Mais à un moment, je me suis un peu étiré un muscle, limite un claquage, et il est venu me dire : “Fais attention pour ta carrière…” , donc pas un méchant. Moi, je mettais un coup de genou au premier contact… Si j’en jouais ? Bien sûr ! Quand on a joué contre Montpellier en quarts de finale de la Coupe de France, la première phrase que j’ai dite à (Olivier) Giroud, c’est : “Si tu veux jouer dans quinze jours en équipe de France, tu ne me fais pas chier aujourd’hui”. Il m’a regardé du genre : “Qu’est-ce qu’il veut lui ?” Il a joué, mais tu voyais qu’il ne voulait pas se blesser. »

Le genre de joueurs que personne n’a vraiment envie d’affronter.

