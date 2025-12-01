S’abonner au mag
Coupe arabe : la Syrie surprend la Tunisie

Premier match, premières leçons.

Le match d’ouverture de la Coupe arabe version FIFA a vu la Syrie s’imposer 1-0 face à la Tunisie, grâce à un coup franc vicieux du capitaine Omar Maher Khribin, qui est venu se loger entre le poteau et la main fébrile d’Aymen Dahmen.

Le reste de la rencontre a vu Ismael Gharbi et ses coéquipiers se casser les dents sur le mur syrien, qui a tenu bon au point de jouer le vice pour grappiller chaque seconde possible lors du temps additionnel.

Une compétition pas comme les autres

L’autre rencontre du jour oppose le Qatar, le pays hôte, à la Palestine. Dans le paysage de cette FIFA Arab Cup, ça ne manque pas d’allure : seize nations du monde arabe, entre Afrique et Asie, pour redonner vie à un tournoi qui mêle foot, fierté nationale et rivalités géopolitiques.

Créée en 1963, la compétition a longtemps embarqué l’âpre parfum des terrains du pourtour méditerranéen avant d’être reprise par la FIFA ; la dernière édition datait de 2021, remportée par l’Algérie face à Tunisie. Aujourd’hui encore, c’est le Qatar qui héberge l’intégralité du tournoi.

En attendant la CAN dès la fin du mois.

