Coupe arabe : la Syrie surprend la Tunisie

Premier match, premières leçons.

Le match d’ouverture de la Coupe arabe version FIFA a vu la Syrie s’imposer 1-0 face à la Tunisie, grâce à un coup franc vicieux du capitaine Omar Maher Khribin, qui est venu se loger entre le poteau et la main fébrile d’Aymen Dahmen.

Le reste de la rencontre a vu Ismael Gharbi et ses coéquipiers se casser les dents sur le mur syrien, qui a tenu bon au point de jouer le vice pour grappiller chaque seconde possible lors du temps additionnel.

🇸🇾🇹🇳 La Syrie s’impose 1-0 contre la Tunisie en Coupe arabe. Quel but magnifique..! pic.twitter.com/HPlXIsskj3 — 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨. (@syrien_1libre) December 1, 2025

Une compétition pas comme les autres

L’autre rencontre du jour oppose le Qatar, le pays hôte, à la Palestine. Dans le paysage de cette FIFA Arab Cup, ça ne manque pas d’allure : seize nations du monde arabe, entre Afrique et Asie, pour redonner vie à un tournoi qui mêle foot, fierté nationale et rivalités géopolitiques. Créée en 1963, la compétition a longtemps embarqué l’âpre parfum des terrains du pourtour méditerranéen avant d’être reprise par la FIFA ; la dernière édition datait de 2021, remportée par l’Algérie face à Tunisie. Aujourd’hui encore, c’est le Qatar qui héberge l’intégralité du tournoi. En attendant la CAN dès la fin du mois.

