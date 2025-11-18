S’abonner au mag
Le Brésil et la Tunisie se neutralisent à Lille

Le Brésil et la Tunisie se neutralisent à Lille

Brésil 1-1 Tunisie 

Buts : Estêvão (44e SP) pour la Seleção // Mastouri (23e) pour les Aigles de Carthage

Le match que vous avez oublié de regarder.

En plein milieu de la dernière journée des qualifications pour le Mondial 2026 du côté de l’Europe, le Brésil recevait la Tunisie pour un match amical de gala. Subtilité de la rencontre, cette dernière se déroulait au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Un stade qui, contrairement au Parc des Princes en 2022, n’a pas porté chance aux protégés de Carlo Ancelotti, qui ont été tenus en échec par les Aigles de Carthage (1-1).

Même si ce sont les Brésiliens qui ont démarré la rencontre tambour battant avec notamment Rodrygo, titularisé sur le front de l’attaque de la Seleção, qui aurait pu ouvrir le compteur des Brésiliens s’il avait plus croisé sa frappe (10e), Hazem Mastouri n’a lui eu besoin que d’une seule occasion pour permettre aux Aigles de Carthage de déployer leurs ailes (0-1, 23e). Si les supporters se sont déplacés en nombre, la VAR était aussi de la partie. Si l’arbitre de Lille-PAOK n’avait pas accordé de penalty aux Lillois, ce qui avait provoqué le courroux d’Olivier Létang, Jérôme Brisard, lui, l’a donné aux Auriverdes. Une occasion en or que n’a pas manquée Estêvão (1-1, 44e), contrairement à Lucas Paquetá en seconde période qui a confondu penalty et pénalité (77e). Ce match représentait la dernière répétition générale des Tunisiens avant leur entrée en lice à la CAN le 7 décembre prochain face au Qatar.

Attention aux suspicions de paris sportifs.

Brésil (4-4-2) :  Bento – Franca (Danilo, 46e), Militão (Fabricio Bruno, 60e), Marquinhos, Caio Henrique – Guimarães (Paquetá, 61e), Casemiro (Fabinho, 60e), Estêvão, Vinícius Júnior – Rodrygo (Luiz Henrique, 79e), Cunha (Vitor Roque, 46e). Sélectionneur : Carlo Ancelotti.

Tunisie (5-3-2) : Dahmen – Valery, Meriah, Bronn, Talbi, Abdi (Ben Ouanes, 79e) – Sassi, Skhiri, Mejbri (Chaouat, 87e) – Saad (Achouri, 80e), Mastouri (Gharbi, 59e). Sélectionneur : Sabi Trabelsi

