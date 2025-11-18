Olivier Létang lourdement sanctionné par l’UEFA

Après la suspension, l’amende.

Selon L’Équipe, le président du LOSC, Olivier Létang, a été condamné par la commission de discipline de l’UEFA à verser une amende de 10 000 euros. Le président lillois avait vivement critiqué l’arbitrage de Nikola Dabanović à la mi-temps de la rencontre entre Lille et le PAOK lors de la troisième journée de Ligue Europa (3-4). L’ancien président du Stade rennais avait attendu l’arbitre monténégrin dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy pour lui indiquer qu’il s’était déjà plaint de ses décisions à Aleksander Čeferin.

Le penalty de la discorde

L’origine du courroux du dirigeant lillois remonte au refus de l’arbitre du soir d’accorder un penalty aux Lillois alors qu’ils étaient déjà menés de deux buts peu avant la mi-temps. La direction de l’arbitrage de l’UEFA a donc confirmé cette décision a posteriori. Olivier Létang n’a pas été le seul condamné par l’UEFA, puisque, toujours selon L’Équipe, Lille a été condamné à une amende de 11 500 euros « pour utilisation de feux d’artifice », à laquelle s’ajoute une autre de 22 000 € pour « entrave à la circulation » dans l’enceinte des Dogues. De son côté, le PAOK a aussi été condamné à verser une amende de 8 000 euros pour « actes de dégradation ».

Cumul des peines.

