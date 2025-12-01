Le héros irlandais foire une panenka à la 99e

Parrott s’est rendu aimable.

Héros de la qualification des Irlandais en barrages de la Coupe du monde, Troy Parrott a totalement foiré une panenka en Eredivisie. Adversaire de Twente ce week-end, l’attaquant avait le but de l’égalisation au bout du pied à la 99e minute du match. Mais il a envoyé sa panenka au-dessus des buts. L’homme aux 5 buts en une semaine internationale loupe son troisième penalty d’affilée. Le moment parfait pour faire preuve de résilience ?

20e de Ligue Conférence, Alkmaar loupe l’occasion de passer troisième d’Eredivisie, où le surprenant Nimègue de Jasper Cillessen et Noé Lebreton s’éclatent, alors que l’Ajax est sixième.

Oei, oei, oei... Wat een dramatische penalty van Troy Parrott 🫣#tweaz pic.twitter.com/dkUBaiMN7g — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2025

Parrott trop haut.

