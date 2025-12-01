S’abonner au mag
Le héros irlandais foire une panenka à la 99e

Parrott s’est rendu aimable.

Héros de la qualification des Irlandais en barrages de la Coupe du monde, Troy Parrott a totalement foiré une panenka en Eredivisie. Adversaire de Twente ce week-end, l’attaquant avait le but de l’égalisation au bout du pied à la 99e minute du match. Mais il a envoyé sa panenka au-dessus des buts. L’homme aux 5 buts en une semaine internationale loupe son troisième penalty d’affilée. Le moment parfait pour faire preuve de résilience ?

20e de Ligue Conférence, Alkmaar loupe l’occasion de passer troisième d’Eredivisie, où le surprenant Nimègue de Jasper Cillessen et Noé Lebreton s’éclatent, alors que l’Ajax est sixième.

Parrott trop haut.

C3 : Manchester United écrase la Real, Tottenham renverse Alkmaar

