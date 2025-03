Glasgow coule Fenerbahçe, Tottenham surpris par Alkmaar

Dis-moi pas que c’est pas vrai !

Fenerbahçe 1-3 Glasgow

Buts : A. Djiku (30e) pour le Fener // C. Dessers (6e), V. Cerny (42e, 81e) pour les Rangers

Cette soirée de Ligue Europa a réservé de grosses surprises, avec notamment Fenerbahçe qui n’a pas fait le poids face à la séduisante équipe des Glasgow Rangers (1-3). Refroidis d’entrée par le pion de Cyriel Dessers (6e), bien aidé par les erreurs à répétition de la défense turque, les hommes de José Mourinho sont d’abord parvenus à se remettre la tête à l’endroit grâce à une belle reprise de volée d’Alexander Djiku (30e). Mais il en fallait bien plus pour perturber les Écossais. Juste avant la mi-temps, l’équipe de Barry Ferguson assène un nouveau coup au Fener : à la suite d’une perte de balle d’Edin Džeko, Václav Černý combine parfaitement avec Dessers, toujours lui, avant de marquer d’une belle frappe croisée (42e). Alors que le mal est fait, les Rangers pensent creuser l’écart, mais l’international nigérian, sur un nuage, voit la VAR lui enlever son doublé pour une position de hors-jeu (58e). C’est finalement Černý qui verra double. Lancé en profondeur par une délicieuse passe de Nicolas Raskin le Tchèque déboule, fixe le portier turc et le bat d’un plat du pied assuré. Rideau.

AZ Alkmaar 1-0 Tottenham

But : L. Bergvall (CSC, 18e)

De son côté, Tottenham a vécu une mauvaise soirée lors de ce 8es de finale allers en s’inclinant sur la pelouse d’Alkmaar (1-0). Tout a très mal commencé pour les Spurs avec le but contre son camp fou de Lucas Bergvall dès la 18e minute : sur le premier corner de la partie, Troy Parrott rate sa reprise de volée, mais le milieu de Tottenham manque totalement son dégagement, qui termine sa course dans les cages du pauvre Guglielmo Vicario. Malgré quelques occasions, les hommes d’Ange Postecoglou ne s’en remettront jamais et sont logiquement battus par cette belle équipe néerlandaise, qui aurait pu alourdir le score sans les nombreux sauvetages de Vicario.

Vivement la semaine prochaine.