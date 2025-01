Le jour où Cardinale et Bodmer ont boycotté Ben Arfa à l’entraînement

T’es pas content ? Au coin.

Sur le compte TikTok de So Foot, Yoan Cardinale a lâché quelques anecdotes savoureuses sur son passage à l’OGC Nice et notamment la saison 2015. À l’époque, c’est une équipe qui aligne du beau monde : Hatem Ben Arfa, Mathieu Bodmer, Valère Germain… et bien sûr Cardinale dans les cages. Le tout avec Claude Puel à la baguette. Mais au-delà des noms ronflants, il a surtout fallu s’adapter au talent… et aux humeurs de Ben Arfa à l’entraînement.

Un génie, ou un poison à l’entraînement

Petit retour sur un entraînement où Claude Puel organise un mini-tournoi. Une équipe réunit Cardinale, Ben Arfa, Bodmer, Germain, Mendy et Ricardo Pereira. Une « dream team » sur le papier, selon Yoan. Sauf que Hatem décide qu’il n’a pas envie de jouer. « Il cassait les bonbons », raconte le gardien. Et là, Mathieu Bodmer lâche une consigne claire : « Les gars, on ne fait plus la passe à Hatem. » Résultat ? En boycottant leur star, ils finissent par gagner le tournoi.

Yoan résume la gestion de l’énigme Ben Arfa en une leçon simple : « Quand il n’avait pas envie, fallait pas le faire jouer. Quand il avait envie, fallait y aller. » Un fonctionnement binaire, mais efficace : « Des fois c’est blanc, des fois c’est noir. Dès qu’on a compris ça, il était content, on était contents, et on gagnait des matchs. »

Comme quoi, parfois, la vie, c’est vraiment pas plus compliqué.

Nice fait sauter le bouchon à Reims