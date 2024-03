Le PSG de Mbappé boit la Paillade

Montpellier 2-6 PSG

Buts : Nordin (30e) et Savanier (45e+2, S.P.) pour Montpellier // Vitinha (14e), Mbappé (22e, 50e & 63e), K. Lee (53e) & N. Mendes (89e) pour Paris

C’est la règle : quand quelqu’un n’est pas content, Kylian Mbappé marque trois fois, quitte le terrain avec le ballon du match sous le bras et les problèmes disparaissent. Il l’avait dit en 2018, et continue à régulièrement de le faire en 2024. Ainsi, alors que son futur, sa participation ou non aux JO et la gestion de son temps de jeu par Luis Enrique font vendre beaucoup de papier ces temps-ci, le natif talent de Bondy s’est changé les idées sur la pelouse d’un mal classé, Montpellier, en s’offrant le quinzième triplé de sa carrière professionnelle, disputant même la rencontre dans son intégralité. Avec également un Vitinha des grands soirs (un joli but et deux passes dé) et une sacrée réaction d’orgueil, Paris a déroulé en seconde période (2-6) pour conclure une solide semaine marquée par la qualification dans le dernier carré de la Coupe de France.

Danilo a flanché

Ce dimanche soir, le pauvre Dimitri Bertaud a mis 25 minutes à capter une frappe parisienne, et à ce moment-là du match, les Parisiens avaient déjà eu le temps de marquer deux fois grâce au talent de Vitinha aux 20 mètres (0-1, 14e) ou de Mbappé au bout d’un contre mené à la vitesse de la lumière (0-2, 22e). La bonne première période rendue par les Montpelliérains méritait mieux, et la suite l’a prouvé. Après avoir, plus tôt, terminé ses rushs en s’empalant sur Beraldo (10e) ou Donnarumma (26e), Arnaud Nordin a été récompensé par un but en sentant le coup sur un centre du jeune Mincarelli (20 ans) dévié par Danilo (1-2, 30e). Auteur d’un sauvetage devant Wahbi Khazri, qui semblait enfin avoir réglé la mire (41e), le défenseur portugais s’est de nouveau troué sur l’égalisation de la Paillade, sa passe en retrait ratée vers son portier obligeant ce dernier à percuter Tanguy Coulibaly. Auteur d’une grande première période, Téji Savanier a envoyé une praline en lucarne (2-2, 45e+2, S.P.) après de longues secondes de chouinage du Kyks auprès de Florent Batta.

188 – Grâce à son triplé contre Montpellier, Kylian Mbappé compte désormais 188 buts en Ligue 1, dépassant Fleury Di Nallo (187) au 8e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’élite. Talent. pic.twitter.com/n3ke2Rpm4y — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2024

Le calvaire de Bertaud a continué, après une pause lors de laquelle ça a chauffé dans les coursives de la Mosson. Perdant leur gnaque et leur jus, les locaux ont laissé jouer Mbappé, qui a armé de loin et rentré le but de la soirée (2-3, 50e), puis Kang-in Lee, qui a enroulé un bonbon à la sortie d’un une-deux avec Randal Kolo Muani, auteur de sa deuxième passe décisive (2-4, 53e). Son troisième but, c’est sur un coup franc rapidement joué par Vitinha, dans le dos de la défense, que Mbappé l’a inscrit avec un enchaînement de porc (2-5, 63e). Le duo formé par Savanier – encore lui – et l’entrant Musa Al-Taamari a animé la fin de match (82e, 85e) mais c’est bien de l’autre côté que les filets ont de nouveau tremblé : après Warren Zaïre-Emery, frustré par le poteau (88e), Nuno Mendes s’est échappé pour fêter son premier but depuis son retour de blessure (2-6, 89e). Mbappé, lui, va retrouver l’équipe de France avec le sourire.

Montpellier (4-2-3-1) : Bertaud – Tchato, Omeragić, Kouyaté, Mincarelli – J. Ferri, L. Leroy – Nordin, Savanier (Jullien, 90e), T. Coulibaly (Adams, 59e) – Khazri (Al-Tamari, 59e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo (Mukiele, 70e), L. Hernández (N. Mendes, 46e) – K. Lee (Maluyu, 70e), Ugarte, Vitinha – Barcola (Zaïre-Emery, 62e), Kolo Muani (G. Ramos, 62e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

