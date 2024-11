Pronostic Saint-Étienne Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Étienne – Montpellier : les Verts de l’espoir

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne et Montpellier disputent une rencontre importante dans l’optique du maintien. En effet, à l’heure actuelle, ces deux formations sont relégables puisque l’ASSE pointe à la 16e place, tandis que Montpellier est dernier. Avec 10 points, Sainté se trouve à égalité avec Angers et Nantes, tandis que Rennes n’est pas loin. L’espoir reste de mise mais la bande de Dall’Oglio doit profiter de ces matchs à domicile face à des adversaires directs pour prendre 3 points précieux. Depuis le début de saison, l’ASSE s’est imposée dans son stade face à Lille, Strasbourg et Auxerre, pour un nul à Nantes. Lors de la dernière journée, les Stéphanois ont montré un visage intéressant dans le derby face à une équipe lyonnaise aux moyens conséquents (1-0). Ce résultat montre les progrès accomplis par Sainté depuis quelques semaines, avec un Bouchouari très intéressant au milieu de terrain et un Davitashvili meilleur buteur (5 buts).

De son côté, Montpellier connaît une entame laborieuse qui l’a poussé à se séparer de Michel Der Zakarian. Pour tenter de relancer le MHSC, Nicollin a misé sur Gasset. L’ancien coach de l’ASSE et de Montpellier a connu deux premières difficiles avec des revers face à Toulouse et Le Havre, mais a vu ses protégés réagir avant la trêve en dominant Brest à La Mosson (3-1). Ce succès permet aux Héraultais de revenir à 3 points des non relégables. Ce samedi, le MHSC vient pour obtenir la victoire à Geoffroy-Guichard et compte pour cela s’appuyer sur sa colonie d’ex-Verts avec Khazri, Nordin ou Sacko. L’autre bonne nouvelle vient de Téji Savanier qui a purgé sa suspension et qui retrouvera sa place. En revanche, en déplacement, Montpellier affiche le pire bilan avec 5 défaites en 5 matchs à l’extérieur. Dans cette affiche de mal classés, le public stéphanois devrait permettre aux Verts d’accrocher 3 points importants.

