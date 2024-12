La larme à l’œil, Oscar fait ses adieux à la Chine

Encore un qui s’est mis du Lao Gan ma dans l’œil.

Larmes sur le terrain, frissons dans les tribunes. Oscar, l’ancien maestro brésilien de Chelsea, a quitté Shanghai Port, ce mercredi soir, arès huit ans, 248 matchs, 77 buts, 141 caviars… et un pactole de 193 millions d’euros. Mais derrière les chiffres, une émotion brut : le Brésilien de 33 ans a fondu en larmes au moment de saluer une dernière fois les supporters chinois.

Oscar prepara-se para deixar os chineses do Shanghai Port após 8 anos no clube e foi às lágrimas com os adeptos a pedirem que fique. pic.twitter.com/2C30qDovVm — B24 (@B24PT) December 4, 2024

Recruté en 2016 pour la somme astronomique de 80 millions d’euros, Oscar avait choqué la planète foot en échangeant Stamford Bridge contre la Super League chinoise. À Chelsea, il était pourtant un pilier : champion d’Angleterre en 2015 avec José Mourinho, vainqueur de la League Cup, de la Ligue Europa et même crédité du titre de 2017, bien qu’il a filé à mi-saison sous Antonio Conte. Mais l’appel du yuan était trop fort. Shanghai l’a fait roi avec un contrat en or massif : 20 millions par an.

Dernier tango en Europe ?

Malgré ce départ émouvant, Oscar ne raccroche pas et rêve de revenir à Chelsea d’après ses propos rapportés par le Daily Mail : « C’est bien sûr un rêve de revenir à Chelsea. Tout le monde connaît ma passion pour ce club. J’ai beaucoup de bons souvenirs là-bas… J’espère que nous pourrons en discuter si je retourne en Europe. » Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : en huit ans, Oscar est passé du statut d’étoile montante de la Premier League à celui de légende chinoise.

Oscar Ri Shin.

Bienvenue en Ligue Ouin-ouin