Onze ans de prison pour l’ancien vice-président de la fédé chinoise, accusé de corruption

Lourde peine.

Un tribunal chinois a condamné ce lundi l’ancien numéro deux de la fédération chinoise de football. Li Yuyi a écopé d’une peine de prison de onze ans pour avoir accepté des pots-de-vin et des cadeaux. La sanction est assortie d’une amende d’environ 130 000 euros, et d’une confiscation des biens qu’il avait obtenus. En mars, il avait déjà fait son autocritique et s’était déjà désigné coupable, affirmant qu’il avait accumulé plus de 1,5 million d’euros de cadeaux entre 2004 et 2021.

Cette condamnation intervient dans un contexte de lutte contre la corruption des fonctionnaires en Chine : en mars, l’ancien président de la fédé a été condamné à la réclusion à perpétuité. L’ancien sélectionneur a lui plaidé coupable d’avoir accepté près de dix millions de pots-de-vin.

Bonne nouvelle : la Chine est enfin prête pour accueillir la Coupe du monde !

