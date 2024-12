D’anciens membres corrompus de la fédération chinoise condamnés à de la prison ferme

La Chine voit rouge.

Au cœur d’un scandale de corruption depuis plusieurs mois, le football chinois fait à nouveau parler de lui – et en mal. Comme le rapporte L’Équipe, plusieurs responsables de la fédération de football ont été condamnés ce mercredi à de la prison ferme, comme l’indiquent plusieurs tribunaux du Hubei, une province de l’immense pays d’Asie de l’Est. Liu Yi, ancien secrétaire général de la fédération, Tan Hai, ancien responsable du bureau de gestion des arbitres, ainsi que Qi Jun, ancien directeur de la planification stratégique, ont tous les trois été condamnés respectivement à onze ans, six ans et demi et sept ans de prison pour prise de pots-de-vin et corruption.

Une véritable chasse anticorruption

Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une politique acharnée de lutte contre la corruption des fonctionnaires, lancée sous l’égide du président Xi Jinping à son arrivée à la tête du pays en 2013. Si la corruption touche de nombreux secteurs de la société chinoise, le sport et le football ne dérogent pas à la règle, en témoignent la condamnation récente à perpétuité de l’ancien président de la Fédération ainsi que les aveux de l’ancien entraîneur de l’équipe nationale. En menant cette politique, Xi Jinping espère notamment pouvoir offrir à son pays l’organisation de la Coupe du monde de football dans les années à venir.

Ça se saurait s’il fallait être irréprochable pour organiser un Mondial.

La Chine au cœur d’un nouveau scandale de corruption