Lee Kang-In régale (encore) avec la Corée du Sud

Le premier sud-coréen du PSG a encore frappé.

Lee Kang-In a encore marqué avec la Corée du Sud. Face à la Chine, dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le milieu offensif, au départ de l’action, a déboulé dans la surface pour ajuster le gardien chinois du pied gauche. Il marque le seul but de la rencontre, ultra dominée par les Coréens et leurs 80% de possession. Le joueur de 23 ans a bien réussi sa fin de saison, marquant cinq jours après le 7-0 infligé par la Corée du Sud à Singapour. Lee Kang-In avait inscrit un doublé. Grâce à cette victoire, la Corée du Sud s’envole au sommet du classement d’un groupe composé de la Chine, la Thaïlande et Singapour.

En voilà un qui sera en forme pour les matchs amicaux du PSG.

Kang-in Lee régale avec la Corée du Sud