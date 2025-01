Guangzhou FC interdit de championnat professionnel

Ce lundi 6 janvier, le football chinois est en deuil.

Le Guangzhou FC, auparavant Guangzhou Evergrande, actuellement troisième de la seconde division chinoise, se voit être dorénavant interdit de championnat professionnel par la fédération chinoise. Le club a marqué le paysage footballistique du pays mais il croulait sous les dettes, notamment à cause de la faillite de leur ex-investisseur majoritaire : Evergrande Real Estate Group.

Nouveau concept émergent: le capitalisme communiste.

Jusqu’en 2022 avant d’être relégué, le club évoluait en première division et roulait sur le foot chinois. Huit fois champions du pays, deux Ligues des champions asiatiques, il a vu passer dans ses rangs Lucas Barrios, Alberto Gilardino ou Jackson Martinez, ainsi que Fabio Cannavaro, Marcello Lippi et Luiz Felipe Scolari sur son banc. Dans un communiqué officiel posté sur X, la direction explique que « le club a tenté par divers moyens d’accéder à la ligue professionnelle. Cependant, en raison du lourd fardeau de la dette historique, les fonds que nous avons levés n’ont pas suffi à l’effacer. ».

À l’époque de la rétrogradation, on parlait d’un trou 288 milliards d’euros dans les caisses, faisant comparativement de celle de l’OL la dernière cacahuète de l’apéro. Malheureusement, Evergrande Real Estate Group a souffert de la crise de l’immobilier et des jeux d’influence politique, Xi Jinping ayant lui-même tenté de sauver l’entreprise. Au final, le groupe Evergrande est devenu le promoteur immobilier le plus endetté au monde (322 milliards d’euros environ), avant que le PDG se fasse arrêter et placer en maison surveillée comme le rapporte Le Monde.

Un bilan à en faire rougir Bruno Lemaire.

L’équipe type des Charlie