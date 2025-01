Nasser al-Khelaïfi se réjouit pour le football français

Après une victoire du PSG en Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi trouve toujours le chemin des micros.

Paris n’a pas tremblé, ce mercredi soir, en s’imposant facilement à Stuttgart pour valider sa place en barrages de C1. « Quelle panique ? Personne ne panique, a répondu Nasser al-Khelaïfi en zone mixte en réponse à une question qui lui demandait s’il y avait eu de l’inquiétude avant ce sprint final lancé contre Manchester City. On a confiance en notre projet, en nos jeunes joueurs. Le plus important, ce n’est pas le résultat, c’est le style de l’équipe, le projet. On a quasiment la plus jeune équipe d’Europe, on a une équipe pour le futur. »

« Quelque chose de magnifique pour le football français »

Le boss du PSG a distribué des câlins à ses joueurs, à son entraîneur Luis Enrique et s’est réjoui du « caractère et de la personnalité » affichés par les Parisiens en Allemagne. Cela ne lui a pas échappé, le club parisien retrouvera un adversaire français en barrages (Monaco ou Brest), ce qui n’est pas pour lui déplaire : « C’est bien de jouer contre un club du même pays. Brest fait une très belle saison, Monaco aussi, on respecte beaucoup. Ce n’est pas facile la Ligue 1, aujourd’hui je suis fier de voir quatre clubs français qualifiés, c’est une première dans l’histoire et c’est quelque chose de magnifique pour le football français. »

Qui a dit que le championnat de France allait mal, hein ?

