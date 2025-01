Le PSG jouera forcément un club français en barrages

Cocorico !

C’est la magie (ou pas) de cette nouvelle formule de la Ligue des champions : les clubs d’un même championnat peuvent se retrouver en barrages en fonction du classement final. Forcément, ce sera le cas pour l’Hexagone, qui aura obligatoirement le droit à un duel franco-français.

Brest ou Monaco pour le PSG !

Après sa victoire facile contre Stuttgart ce mercredi soir (1-4), le PSG a grimpé à la 15e place et verra donc le tirage au sort lui offrir soit le 17e, soit le 18e. Devinez quelles équipes occupent ces places à l’issue de cette dernière journée ? Oui, dans le mille : Monaco, balayé par l’Inter (3-0), et Brest, logiquement battu par le Real Madrid à Roudourou (0-3). Rendez-vous vendredi, donc, pour savoir lequel des deux se retrouvera face au champion de France (pour l’autre, ce sera Benfica), lors de barrages qui arriveront très rapidement, puisque les matchs allers sont prévus les 11 et 12 février, et les retours une semaine plus tard, les 18 et 19 février.

Les Brestois rêvaient d’un nouveau kif européen, ils auront peut-être un déplacement… au Parc des Princes. Non loin du Stade de France, finalement.

