Le président de Brest regrette de ne pas jouer au Stade de France

Le choix du peuple avant le sien.

Le président de Brest, Denis Le Saint, regrette encore d’avoir dû renoncer à jouer le barrage ou le huitième de finale de Ligue des champions au Stade de France. Une idée abandonnée face à l’opposition des supporters, qui avaient clairement affiché leur mécontentement en décembre dernier : « Le Stade de France, on n’en veut pas. »

Le Stade de France… pour la finale de la Coupe de France !

« Évidemment que c’est un regret. J’ai le souhait de faire grandir le club le plus vite possible. Je monte peut-être les marches quatre par quatre. Naturellement, je peux comprendre les contraintes pour les supporters. Après, on n’avait pas, non plus, le timing le plus adapté en matière d’organisation, explique Le Saint dans une interview donnée à L’Équipe. Mais je n’oublie pas l’idée. J’ai vu que les supporters avaient validé le principe d’aller au Stade de France en Coupe (la finale se déroulant au SDF, NDLR). Donc, ça les intéresse d’aller au Stade de France. En allant jouer à Guingamp, on prive la ville de Brest du rayonnement de la réception du Real Madrid : c’est triste. Ce sera peut-être la seule fois dans l’histoire du club et on l’aura loupée. »

Mais non, allez, Brest va l’avoir, son rond de serviette en Ligue des champions.

« Tout est possible », Éric Roy se confie sur son avenir