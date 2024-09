Ligue des champions : un menu copieux et prometteur

Le tirage au sort de la Ligue des champions a déjà donné un bon premier aperçu du nouveau format, sans groupes et avec des chocs en mode Superligue. Pour le reste, les clubs français ont connu des fortunes diverses. Le PSG a un programme très chargé, alors que Monaco, pourtant chapeau 4, sera plus tranquille. Lille a le droit à du lourd, tout comme Brest qui accueillera le Real Madrid à Roudourou. Alors, hâte ?

→ Du lourd et du nouveau pour le PSG

Malgré le quatrième meilleur indice parmi les 36 équipes qualifiées, le Paris Saint-Germain n’a pas été verni lors de ce tirage au sort. À peine Gianluigi Buffon avait enfoui sa main dans le boulier qu’il révélait un choc à venir au Parc des Princes contre Manchester City. Par la suite, les hommes de Luis Enrique iront à Munich pour affronter le Bayern, recevront l’Atlético de Madrid et se déplaceront sur la pelouse d’Arsenal. Ces affrontements entre mastodontes européens sont inévitables avec cette nouvelle formule sans poules, mais le PSG est l’équipe du chapeau 1 à avoir écopé des adversaires les plus coriaces.

Parmi les deux derniers chapeaux, le club de la capitale a également tiré certains des épouvantails : le PSV Eindhoven et Gérone à domicile, Salzbourg et Stuttgart à l’extérieur. De jolies affiches face à ces outsiders avides de participer aux play-off (accessibles en terminant de la 9e à la 24e place, alors que les huit premiers filent directement en huitièmes) et des confrontations inédites. Alors que le PSG avait tendance à rencontrer les mêmes équipes ces dernières saisons, dont Manchester City et le Bayern Munich, il va pouvoir se frotter à l’Atlético, au PSV, à Gérone et à Stuttgart pour la première fois à ce niveau. Pour trouver trace d’un duel contre Arsenal en Ligue des champions, il faut remonter à 2016, et à 2011 pour un PSG-Salzbourg en Ligue Europa. Et cette fois, le coach ne devrait pas être mis à la porte dès décembre.

→ Une bataille fratricide à Lille entre les Mbappé

On avait quitté le LOSC en février 2022 sur une défaite en huitièmes de finale de C1 face à Chelsea, mais, cette fois, il peut compter sur la présence de Bruno Genesio, alias Pep, sur son banc. L’entraîneur des Dogues ne retrouvera pas Manchester City et Guardiola qu’il avait battu à la tête de l’OL, mais il pourra se frotter à quatre géants du football européen. Lille va, en effet, recevoir le Real Madrid et la Juventus à Pierre-Mauroy, tout en se déplaçant à Anfield pour affronter Liverpool et à Madrid où il faudra passer sur l’Atlético. L’accueil du Real sera l’occasion pour les deux frères Mbappé, Kylian et Ethan, de se confronter pour la première fois chez les grands.

Après avoir bataillé en barrages contre le Slavia Prague, le LOSC devra faire le nécessaire face aux équipes des chapeaux 3 et 4. La tâche ne sera pas simple avec des confrontations contre le Feyenoord, à domicile, et le Sporting, à Lisbonne. Les deux tirages du dernier chapeau semblent plus accessibles avec la réception du Sturm Graz et un déplacement à Bologne, surprise italienne de la saison dernière, mais désormais orpheline de son entraîneur Thiago Motta et de plusieurs joueurs essentiels. En Coupe d’Europe, Genesio est capable de tout, comme d’aller coller un gros score à Anfield, puis de s’écraser à Pierre-Mauroy contre le tenant du titre du championnat autrichien. Alors, à suivre !

→ Aux bons souvenirs de Monaco

Habituée aux sommets européens depuis le début du siècle, l’AS Monaco n’a pourtant plus gagné une seule rencontre de Ligue des champions depuis avril 2017, date d’un quart victorieux contre Dortmund. Dans cette saison régulière, les Monégasques devront faire mieux que les trois points en douze matchs lors des dernières phases de groupes. Et pour cela, quoi de mieux que de se remémorer les souvenirs de la victoire en huitièmes de finale de la C1 2015 contre Arsenal avec un nouveau déplacement à l’Emirates Stadium. L’ASM va d’ailleurs retrouver quatre autres clubs qu’elle a déjà croisés : l’Inter, récente championne d’Italie ; Barcelone, qui entend se mêler de nouveau à la lutte pour le titre suprême ; Benfica et l’Étoile rouge.

Si la réception des Rouge et Blanc à Louis-II est une bonne chose lorsqu’on connaît la ferveur du Marakana, il faudra tout de même se déplacer au Maksimir pour battre le fer face au Dinamo Zagreb. En plus de Bologne, Monaco a tiré la mauvaise pioche du chapeau 4 avec Aston Villa, sur le Rocher. Auteur d’un bon début de saison en Ligue 1, le club de la Principauté peut avoir l’ambition d’accéder aux huitièmes grâce aux barrages, histoire de se rappeler de bons souvenirs.

→ Première clinquante pour Brest

S’il était devant son poste, Philippe Le Goff, maire de Guingamp, a dû se frotter les mains à plusieurs reprises ce jeudi. Sa ville et le stade du Roudourou vont notamment accueillir le mythique Real Madrid. Pas pour affronter l’En Avant, mais le Stade brestois, toujours pas redescendu sur terre depuis sa qualification pour la Ligue des champions. Pour leur première saison européenne, les Pirates avancent sans grands espoirs et doivent être ravis d’affronter le Real, mais aussi le FC Barcelone au Camp Nou et le Bayer Leverkusen.

Malgré le plus petit indice des 36 équipes, le SB29 n’a pas écopé des adversaires les plus solides. Ainsi, ils devront se déplacer sur les pelouses du Shakhtar, de Salzbourg et du Sparta Prague, tout en accueillant le PSV Eindhoven et Sturm Graz. Difficile pour autant de rêver de qualification pour le tour suivant, car l’objectif premier doit être de bien figurer en Ligue 1. Pour autant, glaner quelques points ne paraît pas impensable. Quoi qu’il arrive, il y aura une odeur d’histoire qui planera entre les Côtes-d’Armor et le Finistère à partir de septembre.

→ Des chocs dans tous les sens

L’UEFA rêvait de « tops matchs », elle a été servie. Grâce à la main innocente de Gianluigi Buffon et au buzzer enfoncé par Cristiano Ronaldo, bien aidés par un robot ultrarapide, la saison régulière de Ligue des champions va offrir de nombreux chocs entre géants du Vieux Continent. Si le Real Madrid, tenant du titre, va ainsi affronter le Stade brestois et Lille, il devra aussi faire face à Dortmund, Liverpool, l’AC Milan ou encore l’Atalanta. De son côté, Manchester City va jouer contre Paris, l’Inter et la Juve, tandis que le Barça recevra le Bayern et ira à Dortmund. Superligue, vous avez dit ?

Le tirage complet des clubs français en Ligue des Champions 🇫🇷⬇️

→ Les petits délaissés

Pour sa première participation en Ligue des champions, Gérone pointait logiquement dans le chapeau 4 et se serait condamné à affronter au moins six équipes supérieures sur le papier. Le club catalan, troisième de Liga la saison dernière, a ainsi vu tomber consécutivement Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, le Feyenoord et le PSV. Heureusement, les deux équipes du dernier chapeau semblent à sa portée : le Slovan Bratislava et Sturm Graz. Le nouveau format de la C1 contraint encore plus les pensionnaires des derniers chapeaux à réaliser plusieurs exploits pour espérer atteindre le tour suivant. Pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions après 19 ans d’attente, on ne donne d’ailleurs pas cher de la peau du Sparta Prague avec des duels contre l’Inter, Manchester City, l’Atlético, le Bayer Leverkusen, Salzbourg, le Feyenoord, Stuttgart et l’ogre brestois. Allez, en piste !