Le LOSC revient de Prague avec des bobos mais la qualif

Slavia Prague 2-1 Lille

Buts : Zafeiris (5e) & Schranz (84e) pour le Slavia // Zhegrova (77e) pour le LOSC

La dernière fois que le LOSC était venu à Prague, c’était en 2020 en phase de poules de Ligue Europa, chez le Sparta, et Yusuf Yazıcı s’était chargé de planter le drapeau lillois au cœur du stade Letná (1-4, triplé du Turc). Quatre ans plus tard, la compétition et l’adversaire ont changé, le mojo aussi : ce mercredi sur la pelouse du Slavia, le club nordiste s’est fait bouger comme rarement, a livré une prestation insipide et s’est incliné (2-1), mais repart de Tchéquie avec la qualification pour la toute fraîche « phase régulière » de Ligue des champions, à la faveur de son précieux succès décroché huit jours plus tôt à Valenciennes (2-0). Dans la douleur, donc, comme au tour précédent contre Fenerbahçe (2-1, 1-1 A.P.). Bref, il y aura bien quatre clubs français en C1 cette saison.

Zafeiris se tape des barres

Auteur d’une passe décisive pour Jonathan David à l’aller, Hákon Arnar Haraldsson a bien failli en offrir une nouvelle à… Lukáš Provod, dès la première minute. En vérité, les Pragois n’ont eu besoin de personne pour ouvrir le score – après cinq minutes à malmener les visiteurs – grâce à une belle reprise de Christos Zafeiris au bout d’une action intergalactique menée par Jan Bořil et Tomáš Chorý (1-0, 5e). Par la suite, les ouailles de Pep Genesio ont eu de la chance que les centres fuyants des locaux ne se transforment pas en balles de but, que ce buffle de Chorý ne termine pas la belle contre-attaque des siens (23e), que la barre refuse le doublé à Zafeiris sur un amour de coup franc (40e) ou que Lucas Chevalier s’oppose à David Douděra (57e). À peine dangereux pendant 75 minutes, par Haraldsson (22e) ou Gudmundsson (47e), Lille a repris haleine grâce au pied gauche d’Edon Zhegrova.

LE SLAVIA DOUCHE D'ENTRÉE LE LOSC SUR UN BUT FOU ! 😱 Les Pragois ont déjà rattrapé la moitié de leur retard…#SLALOSC | #UCL pic.twitter.com/2D6Af99Reg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2024

Après avoir failli piéger Antonín Kinský à l’heure de jeu sur un coup franc finalement renvoyé par la barre (63e), le Kosovar a eu le dernier mot en armant une frappe croisée et vicieuse que le portier tchèque n’est pas allé chercher (1-1, 77e). Pas de quoi décourager les hommes de Jindřich Trpišovský, qui n’ont pas tardé à remettre le couvert, l’entrant Ivan Schranz profitant de la désertion de la défense nordiste pour descendre Lucas Chevalier (2-1, 84e). Puis, avec une petite dizaine de minutes pour arracher la prolongation, le Slavia a poussé face à des Lillois repartis en sommeil profond, mais a vu Zafeiris taper la transversale une seconde fois d’un enroulé qui aurait mérité mieux (88e), puis Mojmír Chytil faire le timide sur une énorme situation (90e+1) et Matěj Jurásek claquer une tête juste à côté (90e+4). Il faut croire que le sort était avec les Dogues.

Quel but d'Edon Zhegrova ! 😍 Le Lillois égalise d'un super tir en dehors de la surface ! 😍 Le LOSC respire et reprend 2 buts d'avance 😮‍💨#SLALOSC | #UCL pic.twitter.com/2v34jxxj2E — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2024

Slavia (3-4-3) : Kinský – Holeš, Ogbu, Zima (Vorlický, 85e) – Bořil (Schranz, 74e), Dorley, Zafeiris, E. Diouf – Douděra (Jurásek, 74e), Chorý (Chytil, 74e), Provod. Entraîneur : Jindřich Trpišovský.

LOSC (3-5-2) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro – T. Santos, Haraldsson (Mukau, 86e), André, Cabella (Sahraoui, 81e), Gudmundsson – David (Bayo, 86e), Zhegrova (E. Mbappé, 86e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Revivez Slavia Prague-Lille (2-1)