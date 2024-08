Pronostic Slavia Prague Lille : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des champions

Envie de parier sans trop de pression sur match retour des Dogues ? Après le quasi-perfect sur le match aller, OL – Monaco et OM – Reims la semaine dernière, on vous donne nos pronostics Slavia Prague – Lille. En plus, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire !

Nos pronostics Slavia Prague Lille

Le Slavia Prague a besoin

Comme l’année précédente, le Slavia Prague a fini en 2e position de son championnat derrière le Sparta. Contrainte de disputer le 3e tour de la Ligue des champions, la formation tchèque a dominé le club belge de l’Union saint-gilloise (4-1 en cumulé). En déplacement dans le nord de la France, le Slavia s’est incliné face au LOSC (2-0) et se retrouve en ballottage défavorable avant cette manche retour. Ce mercredi, les Praguois vont devoir réaliser un exploit pour se qualifier pour la nouvelle formule de la Ligue des champions. En championnat, le Slavia Prague réalise une très bonne entame avec un nul face à Slovacko, qui a aussi embêté le Sparta ce week-end, et des succès lors des 4 matchs suivants.

Lille est impeccable

En face, Lille avait réalisé une très bonne saison l’an passé (4e de L1) sous la houlette de Paolo Fonseca. Le Portugais a quitté le club pour rejoindre l’AC Milan et a été remplacé par Bruno Genesio. Le technicien français connaît une excellente entame de poste au LOSC. En effet, en Ligue 1, la formation nordiste vient de s’imposer lors des 2 premières journées face à Reims (0-2) et Angers (2-0). Le bilan est donc parfait pour Lille qui a pris 6 points en L1, avec 4 buts marqués et 0 encaissé, et qui est à 90 minutes de la Ligue des champions. Pour son entrée en lice, le LOSC a réalisé un exploit en sortant le Fenerbahçe de José Mourinho (3-2 en cumulé), en se montrant très solide lors du retour en Turquie, avec un but décisif de David dans la prolongation. Ensuite, les Lillois ont donc pris une option sur la qualification en s’imposant par deux buts face au Slavia Prague (2-0) avec des buts de David et Zhegrova.

Du classique pour ce Slavia Prague – Lille

Souvent dépendant des buts de Jonathan David, Lille peut se réjouir d’avoir vu Meunier et Bayo être décisifs face à Angers. Suspendue à l’aller, la recrue Aïssa Mandi devrait être de retour mais pas titulaire.

Les compositions probables pour ce Slavia Prague – Lille :

Slavia Prague : Kinsky – Holes, Ogbu, Zima – Diouf, Zafeiris, Dorley, Masopust – Provod, Chory, Schranz.

Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro – Tiago Santos, Cabella, André, Gudmunsson – Zhegrova, David, Haraldsson.

Lille finit le travail contre le Slavia Prague

Au tour précédent, le Slavia a battu facilement les Belges de l’USG mais qui ont perdu beaucoup de bons éléments cet été. Et à l’aller, le club tchèque n’a pas fait le poids face aux Lillois qui auraient pu l’emporter bien plus largement. Solide, le LOSC devrait réussir à accrocher au moins le nul à Prague, qui lui permettrait de devenir le 4e qualifié français pour la C1. Buteur sur 3 de ses 4 derniers matchs, Jonathan David pourrait encore faire trembler les filets.

