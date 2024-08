L'entraîneur du Slavia Prague se moque de l'arbitrage face à Lille

N’est pas Mourinho qui veut.

Si Lille n’est plus qu’à un match d’assurer à la France quatre représentants en Ligue des champions pour la première fois de son histoire, la victoire de ce mardi face au Slavia Prague (2-0) n’a pas été du goût de tout le monde. L’entraîneur tchèque Jindřich Trpišovský a ironisé sur l’arbitrage de Szymon Marciniak, à la manette de l’aller de Lille-Slavia Prague au stade du Hainault. L’arbitre polonais (le même qui a déjà arbitré la finale de coupe du monde 2022 et celle de Ligue des champions 2023) a refusé deux buts aux Tchèques, et à juste titre : un pour une main, et l’autre pour hors-jeu. « C’était une bonne leçon pour nos joueurs. C’est dommage que ces deux buts nous soient refusés. Mais l’arbitre était excellent ! Le meilleur du monde », a-t-il réagi dans des propos rapportés par L’Équipe.

La suite de la conférence de presse fut plus mesurée : « Il faut nous améliorer dans beaucoup de domaines pour inverser la tendance et priver Lille du ballon. Les joueurs ont fait leur maximum. Ça n’a pas suffi car, quand vous laissez jouer l’adversaire, il vous balade. On peut remonter. On a la puissance et l’expérience. »

Pep est prévenu.

