Le LOSC remporte la première manche face au Slavia Prague

Lille 2-0 Slavia Prague

Buts : David (52e), Zhegrova (77e)

La moitié du chemin est faite. Encore délocalisé au Stade du Hainaut, le LOSC a rempli sa part du contrat ce mardi en s’imposant contre le Slavia Prague (2-0). Sous les yeux d’Angel Gomes, présent en tribunes trois jours après son violent choc à la tête, les Dogues ont pris le match en main et ont logiquement été récompensés en deuxième période par le but de Jonathan David. Edon Zhegrova a ensuite sorti un numéro dont il a le secret pour donner un peu plus d’ampleur à ce précieux succès. Les hommes de Bruno Genesio peuvent aborder le match retour à Prague, mercredi prochain, avec sérénité.

Gauche caviar

Au bout d’une journée copieusement arrosée, Gabriel Gudmundsson a fait la pluie et surtout le beau temps dans son couloir. Le Suédois a transpercé les lignes tchèques pour adresser un centre au point de penalty, repoussé par la défense (7e). Il a remis ça dans la foulée en s’échappant côté gauche, mais a buté sur le gardien Antonin Kinský dans un angle très fermé (8e). Une belle entame, complétée par l’excellent coup franc obtenu dans l’axe à 30 mètres de la cage (10e). C’est encore du numéro 5 qu’est venue la première occasion franche avec un centre pour Rémy Cabella, qui a remisé instantanément vers Jonathan David, dont la frappe a filé de peu au-dessus (29e).

Les Lillois ont largement dominé cette première période, mais n'ont pas encore trouvé la faille 😬 À l'image de cette belle action collective, manquée de peu par Jonathan David ! #LOSCSLA | #UCL pic.twitter.com/QeoPhn9aE2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 20, 2024

Servi par Cabella dans la course, Edon Zhegrova a buté sur le gardien à bout portant, avant que David rate de nouveau le cadre (31e). Kinský a encore tenu la baraque sur un tir aux 20 mètres dégainé par le gaucher, de plus en plus actif (38e). Maîtres de la rencontre, les Dogues n’ont laissé que des miettes à leur adversaire (12 tirs à 2 en première période), à l’image de Thomas Meunier, bien placé pour renvoyer le centre de Tomáš Chorý (2e), et de Lucas Chevalier, vigilant pour couvrir le dégagement raté de Bafodé Diakité (27e). Seule la demi-volée de Chorý, qui a fusé au ras du poteau (45e+1), a fait frissonner le Hainaut, totalement serein jusque-là.

Maître JoDa

Les efforts nordistes ont enfin payé au retour des vestiaires : Hákon Arnar Haraldsson a intelligemment glissé le ballon vers JoDa, et le maître de la surface a fini le travail du pied droit (1-0, 52e). Son 87e but sous le maillot lillois – neuf de moins que Gérard Bourbotte, troisième meilleur réalisateur de l’histoire du club. Plus entreprenants, les Červenobílí ont cru égaliser sur une longue touche, mais le but d’Igoh Ogbu a été refusé pour une main (63e).

LE LOSC OUVRE LE SCORE CONTRE LE SLAVIA PRAGUE ! 😍 Magnifique appel de Jonathan David dans le dos de la défense tchèque, qui vient finir parfaitement cette action 💥#LOSCSLA | #UCL pic.twitter.com/KT8hgjjCsC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 20, 2024

Le magicien Zhegrova a même enfoncé le clou d’une action pleine de classe en enrhumant Tomáš Holeš (2-0, 77e). Le Slavia a ensuite vu un nouveau but lui être refusé pour hors-jeu alors que la tête de Mojmír Chytil avait fini au fond des filets (79e). Tout bénef’ pour les Lillois, qui comptent donc deux buts d’avance à 90 minutes du verdict. Les planètes sont alignées pour vaincre le signe indien : depuis 2013, un seul club français (l’AS Monaco en 2016) a réussi à franchir les tours préliminaires ou les barrages pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Gudmundsson (Ismaily, 90e+1), Diakité, Alexsandro, Meunier – Santos, André – Haraldsson (Mukau, 90e+1), Cabella (Sahraoui, 90e+3), Zhegrova – David (Ilic, 90e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Slavia Prague (3-4-3) : Kinský – Holeš, Ogbu, Zima – Masopust (Boril, 53e), Zafeiris (Prebsl, 75e), Oscar, Diouf – Schranz (Jurasek, 75e), Provod, Chorý (Chytil, 75e). Entraîneur : Jindřich Trpišovský.

